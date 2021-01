Das Geheimnis vom Hennigsdorfer Forst: Wer ruht in dem Grab im Wald?

Hennigsdorf

Es ist nur ein schlichtes Holzkreuz, das Grab drumherum ist mit Pflastersteinen befestigt. Jemand hat es mit einem Tannenzweig geschmückt. So fand der Hennigsdorfer Steve Reimer das Grab in der vergangenen Woche im Forst – unmittelbar an der einstigen Bötzowbahn unweit des Muhrgrabens – vor, machte ein Foto und stellte es auf die Facebookseite „ Hennigsdorf verbindet“ – verbunden mit der Frage, wer denn hier begrabe liegt.

Das Hennigsdorfer Stadtarchiv kennt die Antwort. „Es handelt sich um ein unbekanntes Grab eines Soldaten aus der Endzeit des Zweiten Weltkrieges“, erklärt Mitarbeiterin Jeannette Voigt auf MAZ-Anfrage. Der Fliegerhorst Schönwalde löste sich am 22./23. April 1945 auf und die Mannschaften seien daraufhin geflohen. „Das Grab soll um diese Zeit entstanden sein und wird mit der Auflösung in Zusammenhang gebracht“, erklärt Jeannette Voigt, die sich dabei auch auf Erkenntnisse stützt, die die Mitglieder des Hennigsdorfer Geschichtsvereins zusammengetragen haben.

Eine ältere Frau pflegte das Grab jahrelang

Die ursprüngliche Grabstelle sei mit einem Kreuz aus Birkenholz bedeckt gewesen. Und, wie es auch in den Kommentaren vieler Facebook- nutzer hieß, war auf dem Grab auch ein Stahlhelm, vermutlich der Helm des gefallenen Soldaten, befestigt. „Dieser hatte einen stirnseitigen Durchschuss“, erklärt Stadtarchiv-Mitarbeiterin Jeannette Voigt weiter. Der Helm sei allerdings in den 1970er-Jahren vom Grab gestohlen worden. Wer dafür verantwortlich war, das ist dem Stadtarchiv nicht bekannt. Das Grab sei über Jahrzehnte von einer älteren Frau aus Nieder Neuendorf gepflegt worden, deren Sohn ebenfalls seit den Kriegsjahren vermisst wurde, weiß Jeannette Voigt zu berichten. „Leider gibt es dazu keine schriftlichen Nachweise, so dass es sich hierbei lediglich um mündlich überlieferte Informationen handelt.“

Es sei bekannt, dass in „märkischer Erde“ noch viele Tote aus den Kämpfen der letzten Kriegsmonate 1945 ruhen würden, heißt es vom Hennigsdorfer Hobby-Historiker Klaus Euhausen. Dies würden auch Knochenfunde der vergangenen Jahre aus Hennigsdorf, in der Feldstraße, oder Stolpe-Süd bestätigen. Laut Euhausen seien aber alle Toten der Kriegshandlungen im April und Mai 1945 in Hennigsdorf und Umgebung „ordnungsgemäß“ bestattet worden. Er nennt hier den Hennigsdorfer Waldfriedhof und den Rathenaupark.

Grausiger Fall in Stolpe-Süd

Es kommt auch immer wieder vor, dass in Hennigsdorf noch Knochen außerhalb von Ruhestätten gefunden werden. Im Oktober 2013 etwa fand ein Garten- und Landschaftsbauer menschliche Überreste auf einem Grundstück im Ortsteil Stolpe-Süd: Sechs bis acht Schädelknochen und weitere Knochenteile lagen dort in Säcken. Dabei handelte es sich wahrscheinlich um die Überreste gefallener Soldaten: Im April 1945 waren bei Gefechten um den Brückenkopf in Stolpe-Süd Truppen des Volkssturms und der Waffen-SS auf Soldaten der polnischen und sowjetischen Armee gestoßen. Einige der Opfer dieses Gefechts liegen heute auch auf dem Hennigsdorfer Waldfriedhof begraben.

Steve Reimer, der das Foto des Grabes in der Hennigsdorfer Facebook-Gruppe gepostet hatte, ist es schon ein Begriff, seit er etwa acht Jahre alt ist. Er sei nun noch mal darauf gestoßen, weil sein Stiefvater das Grabkreuz des unbekannten Soldaten ersetzt hatte – das alte sei leider zerstört worden. „Er hatte mich darum gebeten, einen bemalten Stein zu machen, ähnlich wie einen Berkelstone“, erklärt Steve Reimer auf MAZ-Anfrage. Berkelstones sind bunt bemalte Steine, oftmals enthalten sie Botschaften. Steve Reimer habe dafür auf Facebook versucht, an Informationen zu kommen, um den Stein entsprechend zu gestalten. Er wird nun bald auf dem Grab des Soldaten ruhen.

