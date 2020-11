Hennigsdorf

Bereits seit vielen Jahren gehört die Klinik Hennigsdorf zu den besten Kliniken Deutschlands, was die Behandlung von Multiple Sklerose und Depressionen betrifft. Nun ist noch ein weiteres am Standort Hennigsdorf ansässiges Fachgebiet prämiert worden, die Psychosomatische Medizin. Das ist das Ergebnis einer umfangreichen Studie des Nachrichtenmagazins „Focus-Gesundheit“ für Deutschlands größten Krankenhausvergleich „ Klinikliste 2021“.

Klinik Hennigsdorf : Platz zwei im Land Brandenburg

In diesem Zuge ist die Klinik Hennigsdorf als „Top Nationales Krankenhaus 2021“ ausgezeichnet worden und gehört zu den bundesweit 527 Top-Krankenhäusern. Im Ländervergleich belegt das Haus den zweiten Platz in Brandenburg von insgesamt fünfzehn Kliniken und erhielt die Auszeichnung „Top Regionales Krankenhaus 2021“. 1 247 Kliniken sind für diesen Qualitätsvergleich herangezogen worden. Die aufgeführten Häuser erfüllen die Qualitätskriterien und haben es aufgrund der Gesamtbewertung und ihres guten Rufs unter Kollegen und Patienten in die aktuelle Liste der besten Kliniken Deutschlands geschafft.

Recherche-Team wertet bundesweiten Vergleich aus

Laut „Focus-Gesundheit“ wertete ein unabhängiges Recherche-Team für diesen bundesweiten Vergleich die Qualitätsdaten der Krankenhäuser aus und befragte mehr als 14 000 einweisende Haus- und Fachärzte sowie Chefärzte, deren Empfehlungen unter anderem zu den Auswahlkriterien für eine Spitzenplatzierung gehörten. Nur Krankenhäuser, die häufiger genannt wurden, schafften den Sprung in die Bestenliste.

