Das Stadtbad nimmt Formen an – doch Corona sorgt für Probleme auf der Baustelle

Hennigsdorf

Das neue Stadtbad in der Neuendorfstraße wächst und wächst, mittlerweile gibt es im Rohbau schon Scheiben. „Die Arbeiten liegen im Plan. In den vergangenen vier Wochen haben wir allerdings die Corona-Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen. Aber das ist ja überall so“, erklärt Birgit Tornow-Wendland. Es gebe zeitliche Verschiebungen, weil es schlicht an Mitarbeitern vor Ort mangele. „Wir haben Firmen, deren Mitarbeiter dann zuhause ihre Kinder betreuen müssen, wenn sie etwa in Quarantäne sind“, erklärt Birgit Tornow-Wendland von der Stadtbad Hennigsdorf GmbH (SBH). Sie geht aber davon aus, dass das Stadtbad im September 2023 eröffnet werden kann – nach einem vorherigen Probebetrieb ab März 2023.

Was den Baufortschritt angeht, so wurde das Dach Mitte November fertiggestellt. Derzeit laufen auch Montagearbeiten der Lüftungsanlagen, der Elektroarbeiten und Heizungs Sanitärinstallationen. Auch die Badewassertechnik wird aktuell montiert, zudem sei der Der Rutschenturm vollständig gerüstet. In den künftigen Becken stehen auch schon Paletten mit Teilen der Edelstahlbecken, die im kommenden Jahr montiert werden sollen. Alle Fenster, Glasflächen und Türen sollen schon eingebaut sein, bis eine Winterruhe auf der Baustelle beginnt, die vom 20. Dezember bis 3. Januar dauern soll. Was die veranschlagten Kosten in Höhe von 23,66 Mio. Euro angeht, so liegt das Projekt im Plan.

Das Bad soll fünf Bahnen bekommen

Das neue Schwimmbad am Alten Gymnasium, für das die Arbeiten im Februar begonnen hatten, wird das mehr als 35 Jahre alte Aqua-Bad in Hennigsdorf-Nord ersetzen, von dem niemand mehr sagen kann, wielange es noch betrieben werden kann – vor allem wegen der veralteten Technik im Keller. Das neue Stadtbad, über das die Politik mehr als zehn Jahre lang diskutiert hat, soll fünf Schwimmbahnen bekommen (25 x 12,50 Meter). Dabei sind auch integrierte Saunen – eine finnische und eine Duftsauna für 25 Personen – sowie eine 80-Meter-Rutsche inklusive Rutschenturm. Ein Mehrzweckbecken (8 x 12,50 Meter) und ein Bewegungsbecken mit Einstiegszone zur Nutzung als Nichtschwimmerbecken ergänzen das Badeangebot. Für die Jüngsten steht ein Kinderplanschbecken mit 32 Grad warmem Wasser zur Verfügung, wenn das Bad einmal eröffnet.

Die Teile für das Edelstahlbecken sind schon angeliefert worden. Quelle: Marco Paetzel

Auch beim Kreativwerk im Alten Gymnasium nebenan gehen die Arbeiten voran. Bis Ende 2022 soll in dem denkmalgeschützten Haus ein GründerInnen- und Gewerbezentrum entstehen. Hier werden flexibel gestaltbare Gewerberäume für den Bereich Biotechnologie/Life Sciences, sowie Kommunikations- und Dienstleistungsangebote eingerichtet. Im denkmalgeschützten Haus sollen Coworking-Spaces, also gemeinsame, erschwingliche Arbeitsplätze, und sogenannte „Makerspace-Bereiche, eine Art offene Werkstätten, eingerichtet werden.

Ehrenplatz für die Urkunde aus der Zeitkapsel

Zudem solle es laut den Planungen Konferenzräume und Einzelbüros geben. Rund 15,8 Millionen Euro sind für die Umsetzung der Projekte Kreativ Werk I und II geplant, etwa zehn Millionen davon kommen aus Fördermitteln. „Wir sind auch da voll im Plan, trotz der Pandemie“, sagt Birgit Tornow-Wendland. Die Hauptbaugewerke sollen bis zum 30. Juni 2022 fertiggestellt werden. Birgit Tornow-Wendland ist optimistisch, dass sich schnell genügend Mieterinnen und Mieter für das Haus finden werden.

Die Urkunde, die in der Zeitkapsel von anno 1926, bei den Sanierungsarbeiten gefunden wurde, wird gerade im Stadtarchiv aufbereitet. Ein Faksimile der Schriftrolle, die die Geschichte Hennigsdorfs erzählt und unter anderem vom damaligen Gemeindevorsteher Karl August Altendorf unterzeichnet ist, soll dann einen würdigen Platz im frisch sanierten Kreativzentrum finden. Wo genau, das steht allerdings noch nicht fest.

Von Marco Paetzel