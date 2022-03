Der 43. Metallarbeiterlauf in Hennigsdorf war der Startschuss für die Laufsaison 2022 in Oberhavel. Er war auch die erste Station der EMB-Cup-Serie. Fast 250 kleine und große Läuferinnen und Läufer überquerten die Ziellinie. Die MAZ hat die schönsten Fotos vom Laufevent in Hennigsdorf.