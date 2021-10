Der Ausbau der Hennigsdorfer Stadtsporthalle geht voran

Hennigsdorf

Das Parkett liegt verstaubt da in diesen Tagen. Seit März ist die Hennigsdorfer Stadtsporthalle eine einzige Baustelle. Für rund fünf Millionen Euro soll Hennigsdorfs größte kommunale Halle barrierefrei gestaltet werden. 278 Plätze soll es auf den Rängen nach dem Umbau geben, dazu drei Plätze für Menschen mit Behinderung. Auch Umkleiden werden komplett neu gestaltet, es wird einen Raum für Vereine geben. Auch das Außengelände wird komplett neu gestaltet (MAZ berichtete). Anfang 2022 soll die Stadtsporthalle fertig saniert sein.

Einen Stand über die aktuellen Arbeiten gibt die Hennigsdorfer Pressestelle. „Im Rahmen der Rohbauarbeiten konnte die Entkernung des Garderoben- und Eventbereiches abgeschlossen werden. Des Weiteren wurden die Mauerwerksarbeiten für die Umstrukturierung des gesamten Garderobenbereiches fertiggestellt“, erklärt Hennigsdorfs Sprecherin Andrea Linne. Im Zuge dessen konnte im Garderoben- und Eventbereich mit der Elektroinstallation begonnen werden. Die Elektroarbeiten umfassen derzeit die Herstellung der Kabelwege. Das Gewerk Trockenbau habe außerdem mit dem Einbau der Akustikdecke im Hallenbereich begonnen. „Aufgrund der großen Fläche wird die Deckenmontage mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Auch im Außenbereich wird gearbeitet

Die Malerarbeiten umfassen derzeit die Anstricharbeiten der Stahlkonstruktion im Sporthallenbereich. Das Dach der Sporthalle hat einen neuen wärmegedämmten Dachaufbau mit integrierter Regenentwässerung und Dachabdichtung erhalten“, so Andrea Linne. Die bisherigen Fassadenarbeiten des Gewerkes am Wärmedämmverbundsystem (WDVS) würden indes laufen. „Aktuell konnten die Dämm- und Putzarbeiten an der Hallenfassade fertiggestellt werden. Die Fenster der Lichtbänder in der Sporthalle sind eingebaut sowie wurden die Raffstore an der Südfassade montiert.“

Im Außenbereich finden derzeit die Tiefbauarbeiten mit den jeweiligen Medienanschlüssen und den dazugehörigen Hauseinführungen statt, so die Sprecherin. „In Vorbereitung der Installation der Lüftungsanlage wurden bereits die neuen Lüftungsgehäuse geliefert und konnten dementsprechend im Außenbereich montiert werden.“ Die Arbeiten für die Außenanlagen indes wurden noch nicht begonnen. „Der Bauantrag für die Errichtung einer Beachvolleyball-Anlage mit Ballfangzaun wurde Anfang September eingereicht“, so Linne.

Die Arbeiten an der Fontanestraße gehen voran

Auch die Arbeiten an der Fontanestraße, der 2,3 Kilometer langen Hauptverkehrsader, laufen weiter. Für die Sanierung des ersten Teilabschnitts zwischen Feldstraße und Parkstraße gaben die Stadtverordneten Ende Dezember 2020 grünes Licht. Der erste Teilabschnitt der Fontanestraße, der Knoten Feldstraße, wird seit Anfang August, saniert werden, das betrifft rund 60 Meter vor und nach dem Knoten. Zurzeit werden die im Baufeld erforderlichen Arbeiten an den Ver- und Entsorgungsleitungen durchgeführt, informiert Andrea Linne von der Pressestelle.

Die Abwasserdruckleitung wurde bereits im Baufeld verlegt, zudem wurde Ende September mit den Arbeiten zur Neuverlegung des Regenwasserkanals begonnen. „Parallel dazu beginnt die Erneuerung der Trinkwasserleitung zwischen Heideweg und Feldstraße“, so die Pressesprecherin weiter. Die Umverlegung der Gasleitungen im Knoten sei mit der Vollsperrung der Fontanestraße begonnen worden, die Umschlüsse in der Feldstraße – außerhalb der Fontanestraße – sollen weitergeführt werden. „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir noch von einer Verkehrsfreigabe der Fahrbahn im Dezember aus“, so Andrea Linne weiter. Die Stadtverwaltung beabsichtig außerdem, nach dem Winter in Richtung Parkstraße weiterzubauen. Dann solle der Abschnitt über den Havelplatz erneuert werden.

Rund 3,8 Millionen Euro soll der Ausbau des ersten Abschnitts kosten

Die Fahrbahn der Fontanestraße soll acht Meter breit werden, dazu kommen beidseitige Schutzstreifen von je 1,50 Meter. Die Gehwege werden mindestens 2,50 Meter breit sein. Die Querung der Fontanestraße im Bereich des Havelplatzes wird nach dem Umbau über zwei Fußgängerampeln am barrierefreien Zugangsbereich zum Havelplatz und den barrierefreien Zugangsbereich auf Höhe des Eingangs in den Stadtpark gesichert. Auf beiden Seiten der Heinestraße sollen nach der Sanierung Bushaltestellen gebaut werden. Rund 3,8 Millionen Euro soll der Ausbau des ersten Abschnitts der Fontanestraße kosten, etwa 3,05 Millionen davon könnten zu zwei Dritteln über die Städtebauförderung getragen werden.

Von Marco Paetzel