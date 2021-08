Der Bauwagen wird barrierefrei: „Löwenzahn“-Team dreht mit Olympiasiegerin Kristina Vogel

Hennigsdorf

Und dann fällt die nächste Klappe für Szene Nummer 9. Fritz Fuchs und Julia hämmern, sägen, schrauben an einer Rollirampe für den Bauwagen. Denn der Nachfolger von Peter Lustig hat seit ein paar Tagen ein echtes Handicap: Als er seinen Bauwagen streichen wollte, ist Fritz mit der Leiter umgefallen – und sitzt nun mit eingegipsten Beinen im Rollstuhl. Doch Rollifahrerin Julia zeigt ihm, wie ein selbstbestimmtes Leben mit der Behinderung funktionieren kann. Am Dienstag fand der dritte Drehtag für die Folge „Barrierefrei“ der Kinderserie „Löwenzahn“ statt, ein Filmteam von rund 30 Leuten war vor Ort am Set auf einem Grundstück an der Rehlake in Hennigsdorf.

Immer wieder musste die Szene neu gedreht werden, bis sie im Kasten war. Quelle: Enrico Kugler

Neben Guido Hammesfahr, der Fritz Fuchs seit mehr als 200 Folgen verkörpert, ist in dieser Episode ein echter Stargast dabei: Kristina Vogel, die zweifache Olympiasiegerin im Bahnradfahren, hatte für die Dreharbeiten in Hennigsdorf sofort zugesagt. „Jeder ist mit Löwenzahn großgeworden. Es ist eine große Ehre, wenn man da mitspielen darf“, sagte Vogel in einer kleinen Drehpause. Seit einem Trainingsunfall im Juni 2018 ist die 30-Jährige querschnittsgelähmt. Das Thema Inklusion ist ihr wichtig – ihre Bekanntheit setzt sie dafür ein, sich für das Thema medial starkzumachen. „Es ist gut, wenn man den Kindern spielerisch beibringen kann, dass es Menschen gibt, die nicht ganz normal sind. Ein Leben mit Behinderung ist nichts Schlimmes, das wollen wir mit der Folge zeigen“, erklärt Kristina Vogel.

Vier bis fünf Tage braucht das Team für eine Folge

Zwei Halbstaffeln der ZDF-Serie, die mit dem unvergessenen Peter Lustig 1981 startete, werden jedes Jahr in Hennigsdorf gedreht. Insgesamt zwölf „Löwenzahn“-Folgen sollen in diesem Jahr hier entstehen, „Barrierefrei“ ist die vorletzte. Etwa vier bis fünf Tage dauert es, bis eine komplette Folge im Kasten ist. Meist werden sie erst im kommenden Jahr ausgestrahlt. Bei der aktuellen Folge muss es aber schneller gehen. „Ende des Jahres gibt es einen Schwerpunkt im Kika zum Thema Barrierefreiheit, dort wird sie dann zu sehen sein“, erklärt Producer Max Milhahn, der seit drei Jahren dabei ist. Inhaltlich drehen sich die Folgen meist um die Themenfelder Natur, Umwelt und Technik. „Wir können in einer fiktional, spannenden Geschichte Wissen vermitteln. Das ist leichter konsumierbar für Kinder“, so der Producer.

Anno 2012 karrte das Filmteam den Bauwagen auf das Grundstück an der Rehlake. Am alten Drehort in Neu-Fahrland sollte gebaut werden. Es war nicht der einzige Umzug. Das fiktive Bär­stadt, in dem die Serie spielt, lag mal in Lichterfelde, in Heiligensee und in Lichterfelde-Ost, auch in Wannsee und Kleinmachnow stand der markante Bauwagen bereits.

Die Nachbarn haben sich an die Dreharbeiten gewöhnt

Für Hennigsdorf hatte man sich auch entschieden, weil man damit gerechnet hatte, dass der BER pünktlich fertig wird und nicht mehr so viele Jets Richtung Tegel über die Stadt fliegen. Mit ein paar Jahren Verspätung hat das nun endlich geklappt. Es gibt aber auch andere Störfaktoren, die sich nicht beseitigen lassen. Am Dienstag etwa musste der Dreh einer Szene abgebrochen werden, weil die Sirene eines Krankenwagens dazwischen tönte. Ansonsten, sagt Producer Max Milhahn, ist der Drehort, drei Grundstücke mit rund 1500 Quadratmetern Fläche, ideal für die kreative Arbeit. „Wir können hier unbehelligt drehen. Die Nachbarn akzeptieren das weitestgehend“, sagt Milhahn. Vor der Corona-Pandemie habe das Drehteam die Nachbarn zum Grillen eingeladen, um ihnen das Set zu zeigen.

Die gegenseitige Rücksicht sei wichtig. Während der Dreharbeiten sind Rasenmäher natürlich tabu, auch das Filmteam stellt sich auf die Bedürfnisse der Nachbarn ein. Am Hennigsdorfer Drehort hat auch der etwas trottelige Nachbar David Paschulke (Daniel Zillmann) sein Grundstück. Auch der Kiosk von Yasemin, der Freundin von Fritz Fuchs, ist nicht weit. Er steht auf einer Fläche der Hennigsdorfer Wohnungsgenossenschaft (WGH). Doch das Filmteam ist für Außendrehs in der Region unterwegs: Auch in Falkensee, Potsdam, Velten, Oranienburg oder Schwante entstanden Szenen für „Löwenzahn“.

Rund 30 Mitglieder gehören zum Drehteam. Quelle: Enrico Kugler

Auch im Drehteam sind Menschen aus der Region dabei. Maximilian Fenner etwa ist in Falkensee aufgewachsen und hat sein Abitur am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Hennigsdorf abgelegt. Am Set gibt er als Regieassistent Anweisungen, ist für den Drehplan zuständig. Der 33-Jährige freute sich, als er beim Filmteam anheuerte. „Es war schon schön, wieder mal aus dem Zug auszusteigen und wieder in Hennigsdorf zu sein.“

Von Marco Paetzel