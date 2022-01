Hennigsdorf

„Es gibt immer wieder eine bunte Palette von Ideen, die mich überraschen“, sagte Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther zum Auftakt der Vorstellung des neuen Bürgerhaushaltes. Die Sitzung am Dienstag fand nicht wie gewohnt im Rathaus statt, sondern pandemiegerecht per Online-Konferenz. Doch auch in diesem Jahr ruft Thomas Günther die Bürgerinnen und Bürger auf, sich zu beteiligen und die Stadt durch die eingereichten Ideen attraktiver zu machen. Wie in den vergangenen Jahren stehen dafür wieder 100 000 Euro zur Verfügung, ein einzelner Vorschlag darf allerdings nicht mehr als 20 000 Euro kosten. Die Frist für die Einreichung der Ideen hat am Dienstag begonnen, bis 28. Februar können die Hennigsdorfer nun ihre Vorschläge kundtun. „Wir haben jetzt fast zwei Monate Zeit“, erklärt Verwaltungsmitarbeiter Daniel Eggers, der für den Bürgerhaushalt verantwortlich ist.

Jeder könne mitmachen, von jung bis alt. „Von 4 bis 99 war letztes Jahr alles dabei. Wichtig ist nur, dass es um Hennigsdorfer Projekte geht“, erklärt Daniel Eggers weiter. Es dürften aber nur Projekte finanziert werden, die nicht schon über einen anderen Fördertopf laufen, zudem dürfen keine Folgekosten anfallen. Bei ihrer Sitzung am 5. Juli werden die Stadtverordnete dann über eine Positivliste abstimmen, auf der vorher ausgewählte, umsetzbare Projekte vorgestellt werden. Diese Liste enthält dann die Ideen, über die die Bürgerinnen und Bürger abstimmen können.

Hoffnung auf die Festmeile

Wie das vonstatten geht, ist coronabedingt noch nicht ganz klar. Man hoffe natürlich, dass man die Abstimmung wieder auf der Hennigsdorfer Festmeile vom 26. bis 28. August veranstalten kann – doch ob die stattfindet, steht noch in den Sternen. Wenn ja, dann wolle man das Abstimmungszelt für den Bürgerhaushalt so aufstellen, dass die Besucher quasi nicht daran vorbeikommen, damit auch genügend abstimmen. Bei der letzten Festmeile 2019 war die Resonanz eher bescheiden. Auch das Onlineverfahren, das im vergangenen Jahr zum ersten Mal erprobt wurde, solle in diesem Jahr fortgeführt werden. „Am Ende wird jede Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit haben, abzustimmen“, so Eggers. Die Vorschläge können auf der Webseite des Bürgerhaushaltes übermittelt oder per Flyer an die Verwaltung eingereicht werden. Auch per Email oder Brief ist es möglich, Vorschläge abzugeben.

Die Verwaltung hofft darauf, dass sich möglichst viele Bürger mit ihren Ideen einbringen, und vor allem, dass dann auch eine große Zahl abstimmt. Das war in den vergangenen Jahren nicht der Fall. Im Vorjahr haben nur 336 Bürger in der Stadtinformation oder online abgestimmt. „Wir hoffen aber in diesem Jahr auf reges Mitmachen in der Bevölkerung“, erklärt Daniel Eggers. Es werde unter anderem an Bushaltestellen, mit Flyern in Kitas und Schulen sowie Infoständen am Ziel und in der Havelpassage geworben, erklärt Daniel Eggers weiter.

Einige Projekte werden weiter fortgeführt

Durch die Coronapandemie konnten laut Pressestelle der Stadtverwaltung noch nicht alle Projekte der Vorjahre umgesetzt werden. Aus 202 Vorschlägen des Jahres 2021 schafften 17 den Sprung aufs Siegertreppchen zur Umsetzung in diesem Jahr. Elf waren es aus 180 Vorschlägen, die 2021 umgesetzt werden sollten. Einige davon mit sehr großer Resonanz – unter anderem die 100 Vogeltränken, die kurz vor Weihnachten noch ausgegeben wurden und bald in Gärten und auf Balkonen in der Stadt auftauchen werden, um die gefiederten Freunde zu beglücken.

Neugeborene erhielten kleine Geschenke von der Stadt, was gut angenommen wurde und deshalb auch in diesem Jahr weitergehen soll. Vorhaben wie das Ablegen des Sportabzeichens im Rahmen einer Breitensportveranstaltung mussten laut Pressestelle aber wegen der Pandemie verschoben werden. Auch eine Skater-Veranstaltung solle nun im Sommer 2022 nachgeholt werden. Ebenso steht das Dinner in Weiß noch an. Die Müllsammelaktion aus dem Jahr 2020 war im vergangenen September so ein großer Erfolg, dass das Mitmach-Projekt nun jährlich zum „Cleanup-Day“ weitergeht. Rund 15 000 Knollen für das Frühjahr wurden in Beete und Wiesen an der Marwitzer Straße, Rigaer Straße und Friedrich-Wolf-Straße gesetzt. Ein Anblick, auf den sich die Hennigsdorfer freuen können.

Ab sofort gibt es unter www.hennigsdorf.de, aber auch auf Plakaten und Flyern alles Wissenswerte zum Bürgerhaushalt 2022 zu erfahren.

Von Marco Paetzel