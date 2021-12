Der Hennigsdorfer Mützensammler Andreas Skala bekommt den Ehrenamtspreis

Hennigsdorf

Für den Mützenmann war es eine große Ehre: einen Blumenstrauß mit Urkunde und 200 Euro Preisgeld von Oberhavels Landrat Ludger Weskamp bekam der Hennigsdorfer Andreas Skala auf der Stadtverordnetenversammlung im Dezember. Andreas Skala ist einer der 18 Frauen und Männer im Landkreis Oberhavel, die für ihr ehrenamtliches Engagement über die Grenzen ihrer Heimatkommunen ausgezeichnet wurde. Durch die Corona-Pandemie musste die Festveranstaltung beim Landkreis entfallen, deshalb wurde Skala in der Stadtverordnetenversammlung von Bürgermeister Thomas Günther geehrt.

„Ich habe mich riesig gefreut und war sehr überrascht, als ich den Brief vom Landrat bekommen habe. Dass ich einer der auserwählten 18 Menschen bin, hat mich sehr berührt“, erklärt der Familienvater. Auch Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther hatte ein paar warme Worte mitgebracht. „Mit seinem Hobby und seinem Engagement macht der gebürtige Berliner seit vielen Jahren Werbung für unsere Stadt – und dafür möchten wir ihm an dieser Stelle Danke sagen.“

Er besitzt rund 3000 Einzelexponate

Der Mützenmann seit gut 40 Jahren Polizeimützen, Ehrenabzeichen und Uniformen. Kaum ein Land, kaum eine Insel auf dieser Welt fehlen ihm noch. Inzwischen besitzt Andreas Skala mehr als 3000 Einzelstücke, die von Anfang August bis Anfang September im Bürgerhaus Alte Feuerwache zu sehen war.

Der Hennigsdorfer Weltmeister, der selbst viele Jahre im Polizeidienst stand und mit seiner Leidenschaft auch seine Familie angesteckt hat, unterstützt außerdem seit vielen Jahren ehrenamtliche Projekte wie den Kinderzirkus ZIDEKA, die Kinderfeuerwehr in Hennigsdorf oder die Oranienburger Tafel und nutzt seine Popularität damit für das Gemeinwesen der Stadt und im Landkreis, nicht zuletzt auch während der Corona-Zeit 2020, wie die Stadtverwaltung informiert.

Sammeln und dabei Gutes tun

Dabei war es ihm immer wichtig, seine Sammelleidenschaft und die Ausstellungen mit einem sozialen Zweck zu verbinden. „Bei der Ausstellung im Bürgerhaus etwa kamen über 400 Euro zusammen“, so der Hennigsdorfer. Auf Sammlerbörsen indes hat er für seine Standfläche eine Spende hinterlassen. „Da kamen um die 300 Euro für die Kinderfeuerwehr und 150 Euro für die Hennigsdorfer Tafel zusammen. Von den 200 Euro, die er als Preisgeld vom Landkreis bekommen hat, will Andreas Skala die Hälfte will er im Rahmen der Winterhilfe im Hennigsdorfer Stadtgebiet spenden. „Wir sind noch auf der Suche“, sagt der Mützenmann.

Was seine Sammelleidenschaft angeht, so ist der Hennigsdorfer zuletzt auch nicht untätig gewesen. Aktuell hat er genau 3152 Polizeikopfbedeckungen. Das neueste Stück in der Sammlung ist eine Frauenkappe für eine Dienststellenleiterin aus England – der typische britische Bowler. „Direkt von einem lieben Sammlerkollegen aus Schottland.“

Er hat schon neue Projekte im Kopf

Zuletzt hatte Andreas Skala das Problem, dass er Flächen für die Lagerung seiner Mützen verloren hatte. Eine Lagerlösung hat er für einen Teil seiner Mützen bis zum Jahr 2023 gefunden. „Man muss gucken, ob ich wegen Umbaumaßnahmen wieder raus muss.“ Ein anderer Teil der Sammlung ist bei ihm zuhause, dazu kommen noch eingelagerte Mützen in Kisten, der ein neues Zuhause sucht. 300 Kopfbecken, Uniforme und Schautafeln, für die der Mützenmann noch ein Domizil sucht. Und auch das nächste wohltätige Projekt ist schon geplant. „Es wird aber erst Anfang des neuen Jahres bekannt gegeben“, sagt Skala. Auch ein zweites Projekt in der Stahlstadt schwebt ihm schon im Kopf herum, das sei aber noch nicht spruchreif.

Von Marco Paetzel