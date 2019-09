Hennigsdorf

Eigentlich habe ich Höhenangst. Aber nach der Einweisung durch Guide Daniel fühle ich mich so sicher, dass ich mich sogar gar zuletzt in Baumwipfel wage. Bevor es aber soweit ist, kontrolliert Daniel meinen Helm, die Gurte um Hüfte und Gesäß und klinkt das daran befestigte Seil mit einem Karabinerhaken in die Sicherungsleine. Bis zuletzt werde ich mit mir verbunden sein, ohne dass ich beim Wechsel von einer Station zur anderen neu einklinken muss. Das wäre auch gar nicht möglich, denn nur die Guides können die Karabinerhaken öffnen.

Das Strausberger Unternehmen „Climb Up! Kletterwelten betreibt seit 2010 in Hennigsdorf “ seinen Kletterwald an der Grenze zu Berlin-Heiligensee. Fast wie ein Urwald wirkt das Gebiet auf mich und irgendwie erinnere ich mich an Kindheitsträume, einmal als Naturforscher unberührte Natur zu erkunden.

Da ich aber auf meinen Reisen eher das Risiko scheue, ist die sichere Variante ganz nach meinem Geschmack. Obwohl viele jüngere Besucher neben mir über pendelnde Rundhölzer balancieren, sich mit den Füßen von einer triangelähnlichen Schlaufe zur nächsten tasten oder an Seilrutschen an mir vorbeisausen, bin ich nicht der Älteste dort. Sogar ein 99-jährigen Besucher sei durch einen der Percours heil durchgekommen, versichert mir anschließend Pressesprecher Christian Höll.

15 verschiedene Pfade mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden kann ich wählen. Den besonders anspruchsvollen Extrem-Parcours hebe ich mir für einen späteren Besuch auf. Denn hierher würde ich wiederkommen. Kletterhallen mit ihren künstlichen Felswänden besuche ich jedoch höchstens als Zuschauer. Aber hier in der Natur – das gefällt mir viel besser. Außerdem habe ich im Kletterwald stets links oder rechts Halt an einem Seil, von dem ich nicht abrutschen kann. Die Blamage abzustürzen und dann an meinem Sicherungsseil zu baumeln, bis mich Daniel befreien kommt, die will ich mir ersparen.

Zum Abschluss rutsche ich ein langes Seil herab. Die rasante Fahrt scheint kein Ende zu nehmen, ich spüre die Reibungswärme durch meine schützenden Handschuhe und am Ende reicht die Kraft in meinen Armen gerade noch, mit den Füßen voran auf dem Boden aufzukommen. Der scheint noch eine Weile unter mir zu schwanken.

So ist geöffnet:

Geöffnet ist an der Ruppiner Chaussee 99 dienstags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, in den Herbstferien täglich. Danach bis 3.11. bis um 16 Uhr. Telefon: 030/ 810381012

Von Matthias Busse