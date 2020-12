Der Krisenstab tagt im Hennigsdorfer Rathaus: Das sind die Maßnahmen im Corona-Lockdown

Hennigsdorf

Auf der Grundlage der Eindämmungsverordnung des Landes hat der Krisenstab der Stadtverwaltung am Dienstag entschieden, auf die steigenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie mit notwendigen Maßnahmen zu reagieren. Ab Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 8. Januar, wird die Stadtverwaltung Hennigsdorf für den Besucherverkehr geschlossen. Nur noch in unaufschiebbaren, absoluten Ausnahmefällen können für melde- oder personenstandsrechtliche Angelegenheiten im Meldeamt und im Standesamt Termine vereinbart werden.

Das Bürgerbüro ist unter Telefonnummer 03302/877100 oder der E-mail buergebüro@hennigsdorf.de, das Standesamt unter der Telefonnummer 03302/877300 oder der E-mail Standesamt@hennigsdorf.de zu erreichen. Für den genannten Zeitraum sind außerdem, das Stadtarchiv, das Stadtklubhaus, die Dauerausstellung im Alten Rathaus und die Stadtinformation geschlossen. Gleiches gilt für die Stadtbibliothek.

Musikschule gibt Online-Unterricht

Die Musikschule erteilt ab Mittwoch Online-Unterricht und ist unabhängig von den notwendigen Corona-Maßnahmen im Ferienzeitraum vom 21. Dezember bis zum 3. Januar geschlossen. Das Büro der Friedhofsverwaltung, in der Parkstraße 62A ist ebenfalls ab sofort bis zum 8. Januar 2021 nicht besetzt. Für dringende Fälle wird im genannten Zeitraum jeweils von 9 bis 12 Uhr eine Rufumleitung eingerichtet. Die Friedhofsverwaltung ist dann unter der Telefonnummer 03302/ 224238 zu erreichen.

Weiterhin geschlossen bleibt auch das Gemeinschaftszentrum Conradsberg. Die Tafelausgabe am Montag, 28. Dezember, findet aber wie gewohnt dort statt. Zur Unterstützung der Eltern bleiben alle städtischen Kitas geöffnet. Allerdings bittet die Verwaltung, die Kinder nur in wirklich dringenden Fällen in die Betreuung zu geben, um die Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren.

Die Horte sind bis 18. Dezember offen

Ebenfalls geöffnet bis um 18. Dezember sind die Horte. Auch hier werden die Eltern gebeten, nur in wirklich notwendigen Fällen von der Betreuungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Ab dem 4. Januar 2021 wird dann eine Notbetreuung angeboten. Der genaue Modus hierzu wird noch bekannt gegeben.

Von MAZonline