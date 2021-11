Der Lichtmaler: Patrick Marx aus Hennigsdorf bringt die Nacht zum Leuchten

Hennigsdorf

Alles fing damit an, dass er mit einer Taschenlampe durchs Foto lief – bei einer Langzeitbelichtung des Bootes am Uferweg. „Da war ein toller Lichtstreifen drauf“, sagt Patrick Marx. Unbewusst hatte er sein erstes Foto im Stil des Lightpainting (zu Deutsch: Lichtmalerei) gemacht. „Da kann man mit Licht in einer Langzeitbelichtung alle Formen und Farben erschaffen“, sagt der Hennigsdorfer.

Heute schlägt er sich mit seiner Kunst die Nächte um die Ohren. Mit Röhren und einer Taschenlampe hat er sich ein „Lichtschwert“ gebaut. „Mit Röhren, einer Taschenlampe und Farbfolie kann man viel in der Langzeitbelichtung malen.“ Mit Plexiglasscheiben, Lametta, Wedeln & Co. peppt er die Bilder auf. „Damit kannst du alles in Szene setzen.“ Nach Feierabend fährt er meistens zu seinen Shootings in der Region.

Auch am Veltener Hafen findet Patrick Marx seine Motive. Quelle: Patrick Marx

Am Strand Nieder Neuendorf, am Waldspielplatz oder auch am Veltener Hafen findet er seine Motive – unter anderem sind das Männer mit schnellen Autos, die Patrick Marx mit seiner Lichtmalerei in Szene setzt. Den Stahlwerker reizt daran vor allem die Entschleunigung.

18 Minuten, bis ein Bild im Kasten ist

„Da drückst du nicht einfach auf den Auslöser und es ist im Kasten. Da muss man sich Zeit nehmen.“ Die Belichtung dauern von 30 Sekunden bis zu 18 Minuten für ein Bild. „In der Zeit renne ich im Bild herum und male“, so Marx, der die Bilder am Rechner anschließend auch bearbeitet.

Mit der Lichtmalerei kann er alle Farben und Formen schaffen. Quelle: Patrick Marx

Marx ist ein echter Quereinsteiger, fotografiert erst seit Anfang 2020. „Früher habe ich nur mit dem Handy geknipst, aber die Urlaubsbilder waren nie so toll“, so Patrick Marx. Also kaufte er sich die Lumix FZ-1000 und rüstete im Oktober auf eine Sony Alpha auf. Mittlerweile hat er rund 8000 Euro investiert. „Jetzt habe ich schon das zweite Stativ, sechs Objektive, Fernauslöser, ND-Filter und das ganze Drumherum“, so der 41-Jährige.

Er ist ein echter Autodidakt

Beigebracht hat er sich viel über Youtube-Videos, seine Frau kaufte Patrick Marx auch zwei Bücher über Fotografie. „Sie mag die Fotos und unterstützt mein Hobby“, so der Hennigsdorfer. Auch die Fotografen Kai Tilgner und Heiko Piske, in der Stadt bekannt, zeigen ihrem Schützling viele Kniffe. „Da konnte ich mich gut weiterentwickeln.“

Seine Fotos zeigt er in der Hennigsdorfer Faacebookgruppe oder auf Instagram unter dem Titel „Potte Picture“. „Wenn ich meine Kunst mal ausstellen könnte, wäre das eine Ehre“, sagt der Lichtmaler.

Auch der Tunnel in Hennigsdorf-Nord kann leuchten. Quelle: Patrick Marx

Von Marco Paetzel