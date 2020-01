Großalarm für die Feuerwehr am Silvesterabend in Hennigsdorf: Aus noch unbekannter Ursache stand dort gegen 17.30 Uhr das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum in Flammen. Zahlreiche Wehren waren vor Ort im Löscheinsatz, als mögliche Ursache des Brandes kommt offenbar Pyrotechnik in Frage. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen.