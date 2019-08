Hennigsdorf

Mit einem neuen Zuschauerrekord endete die 15. Auflage von Rock am Hafen. Mehr als 1500 Besucher strömten auf die Hennigsdorfer Festwiese in der Ruppiner Straße und tanzten und sangen bis tief in die Nacht. Dabei entpuppte sich auch der Wettergott als heimlicher Rockfan, denn während es am Vormittag noch bewölkt und regnerisch war, strahlte die Sonne pünktlich zum Rockfestival in vollster Pracht.

Grußbotschaften an die Band Koppi and Paste. Quelle: Robert Roeske

Sechs Bands waren nach Hennigsdorf gereist, um knapp acht Stunden lang ihr musikalisches Repertoire zu präsentieren. Darunter auch die Band Count Us As Lost, bei der die beiden Mitorganisatoren des Rockfestes, Christian Knappe und Marc Beilcke, zum Bandinventar gehören. „Es hat mega viel Spaß gemacht, für uns war es ja auch das erste Mal hier live auf der Bühne zu stehen und zu performen“, zeigte sich Marc Beilcke beeindruckt. Den Startschuss in den Rockabend gab aber die Band Koppi and Paste, die mit guter Laune die anwesenden Fans bereits super einstimmten. Melancholisch wurde es, als die Band den Song „Zeitspiel“ präsentierte, der einem Freund gewidmet ist, der vor einem Jahr auf Bali tödlich verunglückte.

Rock am Hafen-Organisatoren Marc Beilcke (l.) und Christian Knappe zeigten sich mehr als zufrieden. Quelle: Knut Hagedorn

Während alle sechs Bands ordentlich abrockten und dem Publikum mächtig einheizten, waren auch die Veranstalter des für Besucher kostenlosen Events hellauf begeistert. „Es war einfach der Hammer. Mit so vielen Besuchern hatten wir nicht gerechnet, aber alles lief reibungslos ab und vor allem mal wieder total friedlich und harmonisch. So macht das einfach Spaß“, freute sich ein hörbar erschöpfter Marc Beilcke im Anschluss an die Veranstaltung.

Ob das Event, welches von der Hennigsdorfer Musikinitiave organisiert wird, auch im kommenden Jahr stattfinden wird, steht laut den Veranstalter noch in den Sternen. „Wir werden in den kommenden Wochen mit der Stadt sprechen, die das Gelände wohl für einen Brückenneubau braucht.“

Von Knut Hagedorn