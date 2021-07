Die Diskussion um das Bauland geht weiter: Was wollen die einzelnen Fraktionen erreichen?

Hennigsdorf

Eigentlich sollte schon in der letzten Stadtverordnetenversammlung vor der Sommerpause im Juni eine Entscheidung darüber fallen, ob die Areale Am Hasensprung/Bötzower Weg (38 000 Quadratmeter, etwa 52 Wohneinheiten), Amselweg/Trappenallee (22 400 Quadratmeter, etwa 23 Wohneinheiten) und das Areal Kiefernstraße/Feldstraße (8000 Quadratmeter, etwa 30 Wohneinheiten) mit Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser gebaut werden sollen. Doch vor dem Stadtklubhaus demonstrierten wütenden Pächter von Gärten und Garagen auf den Arealen, und drinnen stapelten sich die Änderungsanträge der Fraktionen zu dem Vorhaben. Am Ende erreichte Linken-Chefin Ursel Degner per Geschäftsantrag, dass das Thema nochmals in die Ausschüsse vertagt wird.

Und so nutzen die Stadtverordneten die Sommerpause auch, um die zahlreichen Änderungsanträge zu studieren. Ein Konsens aber deutet sich wohl schon jetzt an: Die Grundstücke sollen bezahlbar bebaut werden können. Ein Änderungsantrag der Verwaltung dazu lautet, dass die Grundstücke in erster Linie zum gutachterlich festgestellten Verkehrswert an Hennigsdorfer verkauft werden sollen.

Wohnraum für Familien schaffen

Die SPD etwa bringt indes die sogenannte Erbbaupacht ins Spiel, wenn es um die Bebauung der drei Areale geht. Laut einem Änderungsantrag solle die Verwaltung dieses Instrument prüfen. „Das würde über den Antrag der Verwaltung hinausgehen, weil es gar keinen Verkauf geben würde, sondern die Leute einen niedrigen Erbaupachtzins zahlen würden und für 99 Jahre ihren Grund und Boden pachten und ihr Häuschen drauf setzen können“, so SPD-Fraktionschef Patrick Deligas. Nach dieser Zeit werde der Vertrag entweder verlängert oder aber die Pächter würden entschädigt. „Oder man kann zwischenzeitlich verkaufen, auch das wäre möglich. Da wird für die Zukunft alles offengelassen“, so Patrick Deligas.

Dieser Vorschlag werde die Pächter nicht zu 100 Prozent zufriedenstellen, räumt er ein. „Aber man darf auch nicht vergessen, dass es nicht ihr Eigentum ist. Ich habe das Gefühl, dass das in der Diskussion manchmal zu kurz kommt“, so Patrick Deligas. Es gehe nicht darum, das Land an Berliner oder reiche Investoren zu verkaufen. „Es geht wirklich darum, Wohnraum für Hennigsdorfer Familien zu schaffen.“

Die Grünen unterstützen den SPD-Antrag

Unterstützung dafür kommt von den Grünen. „Den Antrag der SPD auf Prüfung von Möglichkeiten der Erbbaupacht unterstützen wir“, erklärt Fraktionschefin Petra Röthke-Habeck. Die Grünen möchten allerdings auch per Änderungsantrag erreichen, dass das Areal in der Kiefernstraße zuerst und in ökologischer Bauweise entwickelt werde. „Die beiden Pachtgartenareale sollen unseres Erachtens noch etwa fünf Jahre erhalten bleiben“, erklärt Petra Röthke-Habeck weiter.

„Zum Thema Gärten und Garagen sind wir der Auffassung, dass inhaltlich kaum etwas verändert werden muss, jedoch würden wir eine zeitlich verzögerte Umsetzung begrüßen“, erklärt indes CDU-Fraktionschef Werner Scheeren. „Nach heutigem Stand sehen wir keinen Grund, unser Votum zu den drei Arealen zu ändern“, sagt AfD-Chef Dietmar Buchberger, dessen Fraktion das Vorhaben mit der Begründung ablehnt, dass mit der Schaffung von Wohnraum im Grünen nicht die Beseitigung einhergehen sollte.

Die Unabhängigen wollen zehn Jahre Pause

Linken-Chefin Ursel Degner verweist indes auf MAZ-Anfrage auf die Sommerpause, ihre Fraktion werde erst wieder Mitte Juli diskutieren. Sie persönlich halte den Vorschlag einer Erbpacht aber für durchaus beachtenswert. „Auch den Vorschlag, die Reihenfolge der Entwicklung zu verändern, finde ich durchaus bedenkenswert“, erklärt Ursel Degner.

Die Fraktion der Unabhängigen/Bürgerbündnis indes will per Änderungsantrag erreichen, dass der Beschluss für die Bebauung der Areale Bötzwer Weg/ Am Hasensprung und Trappenallee / Amselweg – also jene mit den Gärten – für zehn Jahre zurückgestellt werden soll. Zudem sollen die Grundstücke nicht mehr verpachtet werden; die Verwaltung indes sollte Hennigsdorfer mit weitem Vorlauf über mögliche Maßnahmen informieren, wie Fraktionschef Oliver Schönrock auf MAZ-Anfrage mitteilt.

Von Marco Paetzel