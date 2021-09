Die Hennigsdorfer haben entschieden: Das sind die Sieger-Projekte für den Bürgerhaushalt

Hennigsdorf

Die Abstimmung zum Hennigsdorfer Bürgerhaushalt ist beendet: mit 123 Stimmen wurde der Vorschlag „Überdachung von Sitzgelegenheiten am Wasser“ von den Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfern für den Bürgerhaushalt 2021 mit der höchsten Stimmzahl versehen. Auf Rang zwei landete der Vorschlag „Einbau eines Treppenliftes für den Nachbarschaftstreff in Nieder Neuendorf“ und „Kampagne für Blüh-Patenschaften vor der eigenen Haustür“.

Von den 39 Vorschlägen auf der Liste werden im kommenden Jahr insgesamt 17 Projekte umgesetzt. Es folgen die Projekte: „Durchführung eines Kindertagsfestes auf dem Gemeindeacker“, „100 Insektenhotels für Hennigsdorf“, „Errichten von Fahrrad-Reparaturstationen in Hennigsdorf“, „Bau einer Ballprallwand auf dem Gemeindeacker“, „Organisation einer Kinderflohmarktmeile in Hennigsdorf“, „Aufstellen von Hinweistafeln zur Problematik von Wildvogelfütterungen“, „Neupflanzungen von 10 Obstbäumen in Hennigsdorf“, „Einbau von Rückgabeautomaten für Stadtbibliothek“, „Einbau von Stamm- und Wurzelschutz für 50 Straßenbäume“, „Aufstellen von witterungsbeständigen Wellenliegen in Hennigsdorf“, „Durchführen einer sportlichen Mitmachaktion in Hennigsdorf“, „Ersetzen der Radfahrsperre am Fernradweg an S-Bahnbrücke durch Poller“, „Anpflanzen von Frühjahrsblühern an der Dorfstraße“ und „Anlegen von Blühinseln in Nieder Neuendorf“.

Normalerweise findet die Abstimmung über den Bürgerhaushalt auf der Hennigsdorfer Festmeile in einem gesonderten Zelt statt. Allerdings musste die Großveranstaltung auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Alternativ wurde über einen Zeitraum von zwei Wochen in der Stadtinformation abgestimmt. Insgesamt beteiligten sich 336 Bürgerinnen und Bürger in diesem Jahr. 121 davon nutzten die in diesem Jahr eingeführte Möglichkeit der Onlineabstimmung. 26 Menschen indes nahmen die Briefwahl in Anspruch.

Von MAZonline