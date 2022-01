Die Stadtjäger kommen: Wie die Stadt Hennigsdorf jetzt mehr gegen Wildtiere unternimmt

Hennigsdorf

Wildschweine waren in Hennigsdorf in den vergangenen Jahren immer ein großes Thema. Die Tiere drangen meist aus dem Wald immer weiter ins Stadtgebiet vor und sorgen dort für Ärger – etwa, weil sie Mülltonnen durchwühlen oder ganze Grünstreifen oder Kleingärten komplett umpflügen. Die Hennigsdorfer Stadtverwaltung will nun durchgreifen, damit es künftig keine Probleme mehr mit Tieren aus dem Wald gibt.

Dafür hat sich die zuständige Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, Monique Meyer, nun ordentlich Verstärkung geholt. „Es gibt jetzt sieben Jäger, die sich bereiterklärt haben, die Stadt bei Problemen mit Wild zu unterstützen“, erklärt sie. Die Stadtjägerinnen und – Jäger, die Verwaltung allesamt ehrenamtlich unterstützten, werden aber nicht ohne Rücksprache mit der Ordnungsbehörde handeln, stellt Monique Meyer klar. Für diese neue Zusammenarbeit gibt es nun eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Bislang gab es nur einen Jäger

Hennigsdorf ist nun in diesem Belang wesentlich besser aufgestellt. Bislang gab es nur einen Jäger – und wenn der nicht konnte, telefonierte man sich in der Verwaltung mitunter die Finger wund. Bei sieben Leuten könne man nun im Ernstfall immer auf mindestens einen zurückgreifen, wenn die anderen arbeiten, im Urlaub sind oder aus andereren Gründen nicht kommen können. Dabei geht es übrigens nicht um Wälder um Hennigsdorf herum – darum kümmern sich Jagdpächter. „Unser Problem sind die befriedeten Bereiche mit Wohnbebauung und öffentlichen Anlagen. Dort gibt es eigentlich keine aktive Möglichkeit, Wild zu bejagen“, erklärt Monique Meyer.

Doch ergibt sich eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit, muss die Stadt reagieren. „Nun haben wir mit den Stadtjägern feste Ansprechpartner, die uns bei der Gefahrenabwehr helfen.“ Doch was heißt das eigentlich? Monique Meyer nennt das Beispiel eines verletzten Wildschweins, etwa durch einen Unfall, das in den letzten Stunden seines Lebens vor Schmerzen durchdreht und eine Gefahr für Bürger bedeutet. Der Stadtjäger müsse bei einer solchen Gefahr konkret entscheiden, ob er einen Schuss abgeben sollte. Drehen die Tiere vor Schmerzen durch, könnten die Jäger einen Schuss abgeben – und zwar mit Zustimmung des Ordnungsamtes. „Aber kein Jäger wird in der Havelpassage einen Schuss abgeben, das Abprallrisiko wäre einfach zu hoch“, schränkt Monique Meyer ein.

Der Jäger muss die Risiken abwägen

Spaziere das Tier dagegen nur durch die Stadt, sei der Gebrauch des Gewehrs dagegen eher nicht gerechtfertigt. Es müsse in einer solchen Situation immer abgewogen werden, schließlich könnten Querschläger aus dem Gewehr im Zweifel auch Menschen treffen. Der Jäger müsse immer vor Ort beurteilen, was zu tun ist. Statt einem Schuss könnte er etwa auch versuchen, das Tier mit Nahrung aus der Gefahrenzone in ruhigere Gefilde zu locken.

Grundsätzlich rät die Fachbereichsleiterin bei Problemen mit Wildschweinen erstmal seinen Zaun prüfen. „Ein einfacher Maschendrahtzaun hält diese Tiere nicht auf. Vielleicht behalten die Leute das im Blick, wenn sie den Zaun mal erneuern“, so Meyer. Grundstückseigentümern gibt sie außerdem den guten Rat, kein Fallobst auf den Kompost zu werfen – das würde die Tiere noch zusätzlich anlocken und das Problem vielleicht vergrößern.

Bürger können sich bei der Stadtverwaltung melden

Auch bei kleineren Wildtieren kommt die Verwaltung den Bürgern künftig mehr entgegen. Schließlich machen auch Waschbären, Füchse oder Steinmarder vielen Bürgern das Leben schwer. Bisher brauchte es für die Lebend-Fallenjagd ein Genehmigungsverfahren der unteren Jagdbehörde. „Wir reichen dem Bürger jetzt ein Stück weit die Hand und können die Genehmigungsprozesse ein Stück weit vorweg“, so Monique Meyer. So können sich Bürger jetzt einfach bei der Stadt melden, wenn es ein Problem mit Wildtieren gibt. „Wir vermitteln dann an die Jäger, die die Tiere dann mitnehmen. Wir entsorgen sie als Stadt auf unsere Kosten“, erklärt Monique Meyer. Illusionen sollte man sich aber nicht machen: In Fallen gefangene Tiere würden professionell getötet, wenn sie gefangen werden, erklärt die Fachbereichsleiterin.

Wenn sie tote oder verendende Tiere sehen oder eben Probleme mit Wildtieren haben, können die Bürger sich im Fachdienste allgemeine Ordnung und Gewerbe melden, unter 03302/ 877156 ist immer jemand zu erreichen. „Wenn niemand da ist, können die Bürger die Polizei anrufen, die informiert uns über den Bereitschaftsdienst“, so Monique Meyer. Außerdem bittet sie darum, verletzte Tiere nicht in eine Tierarztpraxis zu bringen, auch wenn es gut gemeint ist. Auch dafür sei die Stadt zu kontaktieren, damit geklärt werden kann, was zu tun ist. „Für die Tiere ist es eine Qual, transportiert zu werden, wenn sie so schwer verletzt sind“, erklärt Monique Meyer.

Von Marco Paetzel