Die ersten Mieter ziehen bald ein: Die beiden Häuser an der Berliner Straße in Hennigsdorf werden im Frühling fertig

Hennigsdorf

Es sind die letzten Filetstücke in der Innenstadt, die gerade bebaut werden: Zwei Wohnhäuser entstehen auf den beiden Grundstücken Am Bahndamm/ Ecke Berliner Straße. Der Neubau auf der südlichen Seite der Straße sieht von außen fertig aus, der Innenausbau läuft aber noch auf Hochtouren. Hier entstehen auf drei Etagen zehn seniorengerechte Ein- bis Zweizimmerwohnungen, eine Senioren-Wohngemeinschaft mit zehn Appartements und eine rund 110 Quadratmeter große Einheit im Erdgeschoss für zwei Tagesmütter mit jeweils bis zu fünf Kindern – alles barrierefrei, versteht sich.

Der Aufenthaltsraum wird das Herzstück der Senioren-WG. Quelle: Enrico Kugler

Die Senioren-WG ist ein Gegenentwurf zum klassischen Seniorenheim: Hier sollen die Menschen so lange wie möglich selbstständig leben können. Unter anderem gibt es in Ludwigsfelde, Werder/Havel und Falkensee schon solche Objekte, dort funktioniere das Konzept gut. Der große Aufenthaltsraum samt Küche ist schon zu erkennen. „Hier findet das Leben statt, hier können die Senioren sich beschäftigen oder kochen“, erklärt Alexander Winde von der Projektgesellschaft Hennigsdorf GmbH.

Das Haus soll spätestens im Mai fertig sein

24 Stunden am Tag steht den Bewohnern das Personal des Berliner Pflegedienstes PflegePanda zur Verfügung. „Hier ziehen Menschen ein, die nicht mehr alleine können“, erklärt er mit Blick auf die Senioren-WG. Jeweils fünf seniorengerechte Wohnungen indes gibt es im Ober- und Erdgeschoss. Hier können Menschen einziehen, die noch weitgehend selbstständig sind. „Beim Saubermachen, Einkaufen oder der medizinischen Versorgung können die Menschen hier unterstützt werden“, so Winde.

Der Garten liegt direkt neben der Regenbogen-Schule. Quelle: Enrico Kugler

Wenn alles gut geht, soll das Haus spätestens zum 1. Mai eröffnet werden. Es gebe schon 30, 40 Interessenten für die Wohnungen und die WG. „Jeder, der sich jetzt meldet, hat aber noch eine realistische Chance, einen WG-Platz oder eine Wohnung zu bekommen“, erklärt Winde weiter.

Kinder sollen Leben ins Haus bringen

Das Haus liegt direkt neben dem Schulhof der Regenbogen-Förderschule samt Bolzplatz. Ruhig dürfte es also nicht werden. Doch für Alexander Winde ist genau das ein Vorteil. „Es gibt nichts Schlimmeres als Pflegebedürftige, die nichts zu sehen haben“, erklärt er. Winde plant auch eine Kooperation mit der Schule, sodass die Mädchen und Jungen die Senioren auch besuchen können. „Es kann hier gar nicht genug Leben drin sein“, so Winde.

Hier sollen Tagesmütter einziehen. Quelle: Enrico Kugler

Was die Flächen für die Tagesmütter angeht, habe er schon Anfragen. „Es dürfen sich aber dennoch Tagesmütter melden, wenn sie interessiert sind“, sagt Alexander Winde. Ein vergleichbares Konzept, nur etwa doppelt so groß mit zwei WGs, soll auf einem Grundstück an der Fabrikstraße Ecke August-Conrad-Straße entstehen. „Wir reichen im ersten Quartal den Bauantrag ein“, erklärt Alexander Winde.

Appartements für Singles, Senioren und Studenten

Das Haus auf der nördlichen Seite der Straße Am Bahndamm indes ist auch von außen noch eine echte Großbaustelle. Hier sind mehr als 40 Einzimmer-Appartements, jeweils zwischen 20 bis 25 Quadratmeter groß, geplant, die sich an Singles, Senioren oder Studenten richten könnten. Ein Teil der Wohnungen soll mit Balkonen ausgestattet sein. Zudem sind die Appartements barrierefrei und mit einer Einbauküche ausgestattet.

40 Einzimmer-Appartements und ein Restaurant entstehen auf der anderen Seite der Straße. Quelle: Marco Paetzel

Im April, spätestens Mai, solle das Haus fertig sein. Dann können auch die ersten Mieter einziehen. „Es sind aber noch Wohnungen frei. Wir haben aber auch noch nicht inseriert oder ein Schild aufgestellt“, erklärt Axel Kieselbach, der das Vorhaben für die Firma Joch Liegenschaften GmbH aus Berlin und den Eigentümer begleitet. Etwa die Hälfte der Mietwohnungen sei noch nicht vergeben. Alle werden zwischen 380 und 450 Euro warm kosten.

Welches Restaurant ins Erdgeschoss kommt, ist noch unklar

Ebenfalls noch frei sind die rund 90 Quadratmeter Fläche im Erdgeschoss, hier soll ein gastronomischer Betrieb einziehen. „Wir sind noch in Verhandlungen. Ein Interessent hat durch Corona so kalte Füße bekommen, dass er sich nicht in dieser Zeit nicht noch mit einer weiteren Filiale belasten will“, so Kieselbach über eine mexikanische Kette aus der Hauptstadt. Auch ein arabisches Schawarma-Gasthaus, das einmal im Gespräch war, wird wohl nicht ins Erdgeschoss einziehen.

In dieser Woche will Kieselbach ein Inserat schalten. Es brauche einen finanzstarken Partner, der dort auch überleben könne. „Ein Kaffeehaus mit Snacks wäre unsere Wunschidee“, skizziert Axel Kieselbach. In den nächsten vier Wochen solle in der Frage eine Entscheidung fallen.

Von Marco Paetzel