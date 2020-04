Die verhinderte Rednerin der Mai-Demo in Hennigsdorf

Oranienburg/Hennigsdorf

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) hat seine traditionell für den Tag der Arbeit am 1. Mai geplanten Demos und Kundgebungen in diesem Jahr zum ersten Mal seit 1949 abgesagt. Das gilt auch für die zentrale Oberhavel-Demonstration, die jährlich in Hennigsdorf stattfindet. Dort war unter anderem eine Rede von Sonja Staack geplant, seit Januar 2018 Vizevorsitzende des DGB-Bezirks Berlin-Brandenburg. In den Vorjahren hatte die 42-Jährige bereits in Potsdam und Berlin gesprochen.

„Es ist uns sehr schwer gefallen, die Veranstaltungen abzusagen“, gibt die stellvertretende Landesvorsitzende zu. Denn die aktuelle Krise treffe die Beschäftigten hart. Gewerkschaften seien wichtiger denn je. „Der 1. Mai soll unser Tag sein, da wollen wir sichtbar sein“, sagt sie.

24.000 Brandenburger Betriebe melden Kurzarbeit an

Rund 24 000 Betriebe hätten allein in Brandenburg Kurzarbeit angemeldet. Die Zahl der davon Betroffenen betrage ein Vielfaches. Weitere Menschen hätten ihren Arbeitsplatz verloren oder stünden vor der Herausforderung, ihre Kinder rund um die Uhr zu betreuen. „Wir hatten unglaublich viele Nachfragen“, sagt Sonja Staack. Es würden Schutzschirme gespannt, den Gewerkschaften gehe es aber darum, die einzelnen Kolleginnen und Kollegen im Blick zu behalten und diese so gut wie möglich zu unterstützen. Denn „die Krise trifft ganz konkrete Kolleginnen und Kollegen“.

Zahlreiche Baustellen, besonders im Gastgewerbe

Besonders stark sei das Hotel- und Gaststättengewerbe von Kurzarbeit betroffen. Breitflächig gebe es hier eine große Verunsicherung über die Aufstockung des Kurzarbeitergeldes. Denn von 60 Prozent oder bei Eltern 67 Prozent des ohnehin geringen Einkommens könne kaum jemand leben. Deshalb sei es enorm wichtig, über eine möglichst zeitnahe Aufstockung zu verhandeln. „Wir machen uns aber auch Sorgen um Kolleginnen und Kollegen, die ihre Kinder betreuen müssen und auf einen Ausgleich für Verdienstausfälle angewiesen sind“, sagt Sonja Staack. Dabei müsse bedacht werden, dass ein Homeoffice als Möglichkeit gewertet wird, nebenbei die Kinder zu betreuen. „Das halten wir für ein Märchen“, so die Gewerkschafterin.Weitere große Baustellen sei der Arbeitsschutz – im Homeoffice oder zum Beispiel bei Erntehelfern. Bei den „systemrelevanten Berufen“ im Gesundheitswesen oder Lebensmittelhandel reiche es nicht, für deren Leistungen in der Krise auf dem Balkon zu applaudieren. Diese Bereiche seien zumeist unterdurchschnittlich bezahlt, weshalb die aktuelle Wertschätzung künftig auch finanziell Ausdruck finden sollte. Aber nicht nur Corona-Themen hätte sie in ihrer Rede gern angesprochen, sondern auch die diskutierten Sonntagsöffnungszeiten im Einzelhandel. „Das halten wir Gewerkschaften für ganz kontraproduktiv“, sagt Sonja Staack.

Motto: „Solidarisch ist man nicht alleine!“

Anstatt in Hennigsdorf zu reden, werde sie in diesem Jahr aber voraussichtlich in Potsdam unterwegs sein, um mit Sprühkreide das 1. Mai-Motto in der Öffentlichkeit zu platzieren: „Solidarisch ist man nicht alleine!“ Eine solche Aktion sei auch in Hennigsdorf geplant.

Live-Sendung im Netz

Wer gern demonstriert hätte, kann im Internet und über die sozialen Netzwerke Gesicht zeigen und seine Botschaft verbreiten. Alle sind aufgerufen, mit einem Foto oder Video auszudrücken, was Solidarität für ihn persönlich bedeutet. Um 11 Uhr beginnt zudem eine Live-Sendung, die unter anderem über Facebook und Youtube verbreitet wird. Mit dabei sind Live-Acts von MIA., Konstantin Wecker, Jocelyn B. Smith, Sarah Lesch, Heinz Rudolf Kunze, Thorsten Stelzner, Dota, Ute Lemper und Felix Räuber.

Von Helge Treichel