Dieb versucht in Hohen Neuendorf mit Sprung ins Wasser zu fliehen

Nieder Neuendorf

Von einem Sportmotorboot am Nieder Neuendorfer See sind in der Nacht zu Freitag Solarmodule, Batterie und Zubehör für eine Solaranlage gestohlen worden. Das Boot lag an einem Steg. Der Schaden beträgt 1000 Euro.

Als die Eigentümer des Sportbootes dann am Sonntag auf dem Nieder Neuendorfer See unterwegs waren, trafen sie gegen 18 Uhr auf ein anderes Boot, auf dem sie ihre gestohlenen Gegenstände entdeckten. Sie riefen die Wasserschutzpolizei zur Hilfe, die schnell zur Stelle war und den 38-jährigen Bootsführer befragte. Die Beamten gingen dann aufs Boot des Mannes und fanden dort alle gestohlenen Teile sowie Drogen.

Der 38-Jährige gab an, auf dem Boot zu wohnen und aktuell keinen festen Wohnsitz zu haben. Deshalb wollten ihn die Polizisten vorläufig festnehmen, was sich dann aber schwieriger gestaltete, als gedacht. Der Mann sprang zusammen mit seinem Hund über Bord ins Wasser und wollte fliehen. Die Polizisten folgten ihm aber, sprangen hinterher und legten ihm an Land Handfesseln an.

Der Hund des Mannes kam in ein Tierheim. Der 38-Jährige selbst hat den Diebstahl mittlerweile gestanden.

