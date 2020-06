Diebe auf Baustellentour in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit von Freitag, 12. Juni, bis Montag, 15. Juni, 8 Uhr, zwei Container auf einem Baustellengelände in der Veltener Straße auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden an den Containern beträgt etwa 500 Euro.

Ebenfalls in der Veltener Straße entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 10. Juni bis Montagnachmittag (15. Juni) eine Rüttelplatte vom Gelände einer anderen Baustelle. Ob die beiden Sachverhalte in einem Tatzusammenhang stehen wird derzeit geprüft. Die Schadenshöhe war zum Zeitpunkt der Anzeige noch unbekannt.

Von MAZonline