Diebe brechen in Hennigsdorfer Geschäftsgebäude ein

Hennigsdorf

Unbekannte Diebe brachen am vergangenen Wochenende in ein Geschäftsgebäude in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf ein. In den Büros durchwühlten sie auf der Suche nach für sie Wertvollem alle Schränke.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet. Der Schaden liegt bei circa 2500 Euro. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz. Am Montagmorgen meldeten sich dann aber weitere Mieter des Gebäudes, um einen Einbruch in ihren Büros zu melden. Es wurde dort Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Von MAZonline