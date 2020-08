Diebestour geplatzt – geklaute Motorräder standen schon zur Abholung bereit

Hennigsdorf

Eine Frau meldete sich am Montagvormittag bei der Polizei, weil in der Nacht von Sonntag zu Montag die Motorräder ihres Lebensgefährten aus der Tiefgarage in der Neuendorfstraße in Hennigsdorf entwendet worden waren. Dabei handelt es sich um ein Kraftrad vom Typ Aprilia 5 und eine KTM.

Zeugin entdeckt die vermissten Maschinen

Eine Zeugin entdeckte später die beiden vermissten Kräder vor dem Haus und an der Ausfahrt der Garage. Die Motorräder waren dort scheinbar von unbekannten Dieben zum Abtransport bereitgestellt worden. Vermutlich waren die Unbekannten bei ihrer Diebes gestört worden und mussten zunächst das Weite suchen.

Anzeige

Beide Kräder waren nicht beschädigt und konnten der Anruferin und ihrem Lebensgefährten wieder zurückgegeben werden. Eine Anzeige wegen versuchten Diebstahl wurde aufgenommen.

Von Bert Wittke