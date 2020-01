Hennigsdorf

Zu einem Diebstahl kam es bereits am 9. April 2019 in einer Hennigsdorfer Kita. An diesem Tag betraten zwei Männer unter dem Vorwand, ein Anmeldeformular für ein Kind zu benötigen, das Büro einer Kita. Einer der Männer verwickelte die Mitarbeiterin in ein Gespräch, während der zweite Täter eine Geldkassette an sich nahm. Beide verließen das Büro. Nach der Täterbeschreibung durch eine Zeugin konnten Phantombilder von beiden Personen erstellt werden. Bereits am 13. und 28. März 2019 kam es zu zwei weiteren Diebstählen mit gleicher Vorgehensweise. Aufgrund des Tatherganges und der Täterbeschreibung durch die Zeugen kann nicht ausgeschlossen werden, dass alle drei Taten durch die gleichen Täter begangen wurden.

Daher bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wem sind die auf den Phantombildern abgebildeten Personen bekannt? Wer kann Hinweise zu diesen Personen geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/85 10 entgegen.

Phantombild des ersten Täters Quelle: Polizei Brandenburg

Phantombild des zweiten Täters Quelle: Polizei Brandenburg

