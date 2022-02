Hennigsdorf

In der Nacht zu Dienstag stahlen Unbekannte einen braunen VW Tiguan vom Typ 5N mit dem Kennzeichen OHV-NG 799, der am Montag gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Dorfstraße in Nieder Neuendorf abgestellt war. Die Polizei fahndet nach dem zirka 12 000 Euro teuren Fahrzeug.

Von MAZonline