Hennigsdorf

„Corona stoppt uns nicht“ – das ist der Leitspruch der Schülerinnen und Schüler vom Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf. Als sie erfahren, dass der Tag der offenen Tür nicht wie geplant in Präsenz stattfinden kann, haben sie eine Idee: Warum nicht einen virtuellen Rundgang organisieren?

Joelle Merx (17) Ich finde wichtig, dass wir unsere Schule am Tag der offenen Tür gut repräsentieren. Quelle: Franziska von Werder

So können Eltern mit ihren Kindern ganz bequem vom Sofa aus teilnehmen und die Schule hat die Möglichkeit, sich in virtuellen Konferenzräumen vorzustellen. Also muss ein Onlinekonzept her – für die Generation der Digital Natives kein Problem.

Die drei Mädels (v. l. n. r.) Johanna, Charlotte und Nikkita von der Schülerzeitung „Puschfunk“ wollen über das Projekt berichten. Quelle: Robert Roeske

Zwölf Schülerinnen und Schüler haben sich dem Projekt angenommen. In der Oberstufe belegen sie Seminarkurse, deren Schwerpunkt die Schule selbst bestimmen darf. Neben künstlerischen Projekten planen einige Schüler ein Begegnungszentrum, außerdem einen Flächennutzungsplan für den Pausenhof.

Filip-Fay Cheng (18) Ich finde das Projekt sehr spannend. Mich würde ein Studium in der Richtung Projektmanagement interessieren. Quelle: Franziska von Werder

Erstmalig kam in diesem Schuljahr der Kurs Projektmanagement zustande. „Die Schüler können in den Kursen ganz reale Konzepte erarbeiten und sie dann schließlich auch umsetzen“, erzählt Martin Prüger, der betreuende Lehrer des Projekts. Er ist begeistert, dass sich die Jugendlichen so kurzfristig darauf verständigt haben, den Tag der offenen Tür nicht ins Wasser fallen zu lassen.

Besucher können sich in 21 Konferenzräume einwählen

Kurz vor den Weihnachtsferien traf sich die Gruppe, um letzte Absprachen zu treffen. Schließlich soll der virtuelle Rundgang schon Mitte Januar stattfinden. „Hinter dem Digitalkonzept steht ein relativ kompliziertes Verfahren“, so Prüger. Sein Kurs habe den virtuellen Rundgang aber in großen Teilen eigenständig konzipiert. „Ich bin wirklich nur dafür da, ihnen über die Schulter zu gucken“, erzählt er.

Rasha Köcher (17) Mit dem virtuellen Rundgang haben wir gezeigt, dass wir auch ohne die Vorgaben von Lehrern etwas auf die Beine stellen können. Quelle: Franziska von Werder

Das Endprodukt soll so gestaltet sein, dass sich die Besucher am Tag der offenen Tür über die Schulhomepage in 21 verschiedene Konferenzräume einwählen können. Dort stellen sich die Fachbereiche der Schule, aber auch die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung vor. Im Anschluss können die Besucher in Austausch mit den einzelnen Lehrern und Lehrerinnen treten.

Die Schüler vom Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf können zwischen verschiedenen Seminarkursen wählen. Quelle: Robert Roeske

Da der Rundgang möglichst benutzerfreundlich sein soll, war viel Planung erforderlich. Über ein Open Source Programm haben die Schülerinnen und Schüler die Webseitenstruktur erarbeitet. In Teamarbeit entwarfen sie einen Zeitplan und schrieben außerdem eine Anleitung, die die Besucher Schritt für Schritt durch den Tag leiten soll.

Alexander-Puschkin-Gymnasium bereitet sich auf virtuellen Tag der offenen Tür vor. Quelle: Robert Roeske

Aber noch mehr Planung war erforderlich: Die einzelnen Lehrer mussten etwa über den Ablauf instruiert werden. Eine Begrüßungsrede war zu schreiben und zu guter Letzt brauchte man Plakate, die den Tag der offenen Tür am Alexander-S.-Puschkin-Gymnasium bewerben. Dafür hat sich eine neunte Klasse gemeldet, die im Kurs „Medien und Design“ ein digitales und Plakate in Papierform gestalten, die dann an öffentlichen Plätzen und in Grundschulen ausgehängt werden.

Schüler sind stolz auf eigene Leistung

Der Seminarkurs Projektmanagement stößt bei den Schülern auf viel Zuspruch. Vor allem für die Jugendlichen ist der Kurs interessant, die beruflich in diese Richtung gehen wollen. So etwa für den 18-jährigen Filip-Fay Cheng, der ein Studium im Bereich Management anstrebt. Auch Rasha Köcher ist begeistert: „Es macht Spaß, so ein Projekt als Team selbst in die Hand zu nehmen.“ Als es hieß, dass der Tag der offenen Tür ausfallen muss, haben die Schüler innerhalb weniger Wochen auf die Situation reagiert und für diesen Tag eine digitale Variante erarbeitet.

„Das zeigt auch, dass wir ohne Anleitung der Lehrer viel erreichen können“, so die 17-jährige Rasha. Auch Joelle Merx ist bei dem Projekt dabei. Für sie ist vor allem wichtig, ihre Schule vorstellen zu können. „Wir waren alle mal in der Situation, sich für eine Schule entscheiden zu müssen“, erzählt sie, „es wäre schade, wenn wir dieses Jahr nicht die Chance hätten, unsere Schule zu zeigen.“ Am 14. Januar 2022 ist es dann endlich soweit. Ab 16 Uhr können sich Schulinteressierte über die Schulhomepage zum virtuellen Rundgang einwählen.

Von Franziska von Werder