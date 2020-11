Diskussion im Hauptausschuss: Grüne wollen häufigere Reinigung von Radwegen

Hennigsdorf

Sollen die zwei wichtigsten Radwege in Hennigsdorf während der Corona-Pandemie öfter gereinigt werden? Über diesen Antrag der Fraktion B90/Grüne hat am Mittwochabend der Hauptausschuss beraten – mit dem Ergebnis, die Vorlage den Stadtverordneten nicht zu empfehlen. Diese entscheiden über den Vorschlag in ihrer Sitzung am 9. Dezember. Konkret geht es darum, die innerörtlichen Hennigsdorfer Abschnitte des Radfernwegs Berlin-Kopenhagen und des Havelland-Radwegs im November und Dezember 2020 durch zwei zusätzliche Reinigungstouren vom Laub befreien zu lassen. In der Begründung heißt es: Während der Pandemie, deren Auswirkungen in Herbst und Winter 2020 besonders ausgeprägt sind, nutzen viele Bürgerinnen und Bürger das Fahrrad für ihre Alltagswege. Im Herbst häuft sich das Laub auf diesen Wegen und erschwert deren Nutzung. Damit die Bürgerinnen und Bürger sich während der Pandemie sicher auf den bislang nur sporadisch gereinigten Radfernwegen bewegen können, sind diese Wege befristet für den im Beschluss genannten Zeitraum auf Kosten der Stadt Hennigsdorf besonders sauber zu halten.

Derzeit häuft sich das Laub auf den Wegen

Derzeit reinigt die Stadt etwa 33 Kilometer benutzungspflichtige innerörtliche Radwege bzw. für Radfahrer freigegebene Wege. In ihrer Stellungnahme zum Antrag der Grünen erklärt die Stadt, dass die Straßenreinigungsgebührensatzung im Regelfall eine monatliche Reinigung vorsieht. Eine wöchentliche beziehungsweise zweiwöchentliche Reinigung aller in der Satzung enthaltener Straßen sowie zusätzlich des Radfernwanderweges sei über die vorgehaltenen Kapazitäten des Dienstleisters Stadtservice nicht leistbar. Hinzu komme, dass diese Satzung ab Mitte November im Wesentlichen nur die Erbringung von Leistungen des Winterdienstes vorsieht. Dementsprechend würden auch wesentliche Teile der Technik umgerüstet. Die Stadt stellt abschließend fest, dass die erbrachten Maßnahmen ausreichend für die Verkehrssicherheit auf Radwegen sind.

Von Wiebke Wollek