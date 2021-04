Diskussion um „Brücke, die keiner vermisst“: Ersatzbau könnte bis zu 500 000 Euro kosten

Hennigsdorf

Die marode Fußgängerbrücke in den Havelauen beschäftigt Stadtverwaltung und das Parlament seit Jahren. Die Brücke, Baujahr 2002, muss abgerissen werden, weil die Holzstützen morsch geworden waren. Sie ist seit fast zwei Jahren gesperrt. Die Verwaltung hatte mit einem Antrag im Hauptausschuss am Dienstag nun vorgeschlagen, an der Variante des Ersatzneubaus – Alternativen wären eine kleine oder komplette Umwegung sowie ein Durchlassbauwerk – festzuhalten. Dieser Beschluss war 2019 von der SVV gefasst worden, allerdings ist nun laut Antrag der Verwaltung das Budget von 350 000 Euro auf 420 000 Euro zu erhöhen, weil die Ausschreibung nicht erfolgreich war.

Zudem hatte die Verwaltung stets betont, dass bei Neubau keine Fördermittel des alten Brückenbaus zurückzuzahlen wären. „Wenn die Brücke neu gebaut würde, müssten 31 000 Euro Fördermittel für die alte Brücke dennoch zurückgezahlt werden, mit Gebühren wären wir bei rund 500 000 Euro“, widersprach allerdings Oliver Schönrock (Unabhängige) am Dienstag im Hauptausschuss nach einem Telefonat mit einer Mitarbeiterin des Landesamtes für Bauen und Verkehr (LBV).

Die Baufirma könne nicht mehr haftbar gemacht werden

„Für eine Brücke, die keiner vermisst, ist eine solche Summe völlig unverständlich“, sprang ihm Ralf Nikolai (FDP) bei. Er wollte wissen, wie stattdessen die Kosten für die Wiederherstellung der alten Brücke wären – dafür stellte die Verwaltung eine Schätzung in Aussicht. Eine Sanierung indes wäre kaum möglich, erklärte Dirk Asmus, Fachdienstleiter Öffentliche Anlagen. „Die Firma ist seit 2006 aus der Gewährleistung entlassen, zum anderen existiert sie seit 2013 schon nicht mehr. Ich wüsste nicht, mit wem man da juristisch kämpfen könnte.“

Zu den Fördermitteln räumte sein Kollege Daniel Stenger ein, man habe beim Fördermittelgeber nicht erklärt, dass man die Brücke in einer anderen Art als bisher bauen wolle – geplant ist eine Stahlbrücke mit Holzbelag und Holzlaufgriff.„Aus den Erfahrungen der Vergangenheit geht es aber eigentlich um den Zweck, der mit einem Fördervorhaben erfüllt wird. Und der würde ja erfüllt werden.“ Stenger wolle aber das Gespräch mit Vertretern des LBV suchen, ob man dies falsch interpretiert habe. In der Verwaltung werde man versuchen, möglichst schnell eine Antwort zur Frage einer möglichen Rückzahlung von Fördermitteln beim Brückenneubau zu bekommen, versprach Bürgermeister Thomas Günther. Dann könnte die SVV am Dienstag abstimmen.

Von Marco Paetzel