Ehemalige Kita in der Kirchstraße: Das ganze Kindergarten-Leben im Brigadetagebuch

Hennigsdorf

Ein besonderer Bestand im Stadtarchiv Hennigsdorf ist die Sammlung von diversen Alben- und Ehrenbüchern wozu auch einige „Brigadebücher“ gehören. Das „Fundstück des Monats“ ist das Brigadebuch des Kindergartens in der Kirchstraße, das bis 1989 geführt wurde. Brigadebücher (auch Brigadetagebücher genannt) entstanden im Zusammenhang mit dem Wettbewerb um den Titel „Brigade der sozialistischen Arbeit“. Jede Brigade war angehalten, ein solches Buch zu führen. Dokumentiert werden sollte damit die Entwicklung der Arbeitskollektive und ihre Bemühungen zur Erfüllung der Verpflichtungen im „sozialistischen Wettbewerb“.

So sah der Kindergarten aus. Quelle: Stadtarchiv Hennigsdorf

„Damit sollte außerdem zur Erziehung und Selbsterziehung innerhalb der Kollektive beigetragen werden. Einzelne oder mehrere Autoren hielten im Brigadebuch die Höhepunkte des Brigadelebens fest. Meist handschriftlich mit aufgeklebten Eintrittskarten, Postkarten, Fotos und persönlichen Schilderungen sind die Brigadebücher heute ein eindrückliches Zeugnis davon, welche Rolle die Brigaden in der DDR spielten. Dies lag nicht zuletzt an den zahlreichen Ausflügen oder Veranstaltungen, die von den Brigaden gemeinsam durchgeführt wurden“, erklärt Anke Kaprol-Gebhardt, Leiterin des Stadtarchivs.

Das ganze Kitaleben wurde im Tagebuch festgehalten

Das Brigadebuch des Kindergartens in der Kirchstraße hielt zunächst chronologisch die Entwicklung der Einrichtung fest und stellte alle Mitarbeiter der Einrichtung namentlich und mit Portraitfoto vor. Am 1. Mai 1949 wurde der erste kommunale Kindergarten in der Gemeinde Hennigsdorf eröffnet. Er befand sich in einer alten Villa in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße 63, erwies sich aber wohl bald als zu klein, so dass in der Kirchstraße ein Neubau errichtet wurde. Im März 1952 wurde der Kindergarten eröffnet und bot zunächst Platz für 52 Kinder. In den Folgejahren erfolgten zahlreiche An- und Umbauten, so dass die Kapazität erhöht wurde.

Heute steht auf dem Areal das neue Rathaus. Quelle: Stadtarchiv Hennigsdorf

Im Brigadebuch beschreiben die Mitarbeiterinnen einige Tätigkeiten, die innerhalb der Brigade durchgeführt wurden, wie etwa ein Besuch des Metropol-Theaters im April 1970, ein Betriebsausflug nach Feldberg oder einen Ausflug zum Tag des Lehrers zur Inselstadt Werder, der folgendermaßen beschrieben wurde: „Kurz und fröhlich war die Fahrt, heiter und amüsant der gesamte Tagesablauf, bei gutem Essen, gemütlichem Beisammensein in der HO-Gaststätte „Friedrichshöh“ und bei interessanten Wanderungen. Ein gemütlicher Bummel durch die Innenstadt Potsdams und ein gemeinsames Kaffeetrinken ließ den gelungenen Tag ausklingen.“

Festgehalten wurden außerdem Höhepunkte wie Weihnachtsfeiern oder die Hochzeit einer Erzieherin, die von den Kindern ihrer Gruppe freudig am Standesamt empfangen wurde. Geführt wurde das Brigadebuch bis zum April 1989. Das Hennigsdorfer Stadtarchiv ist daran interessiert, den Bestand der Brigadebücher zu erweitern. Wer also noch im Besitz eines dieser besonderen Erinnerungsstücke ist, kann sich gerne unter 03302877311 oder stadtarchiv@hennigsdorf.de melden.

Von Marco Paetzel