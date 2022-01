Ehrenamtlerin gegen Lebensmittelverschwendung: Sie rettet Essen vor der Tonne

Hennigsdorf

Wenn Lebensmittel, in die Tonne wandern, dann kann Tina Witte-Debeljevic darüber nur den Kopf schütteln. In den vergangenen drei Jahren hat sie deshalb fast sieben Tonnen davon gerettet. Entweder ist das Essen über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, kann am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden oder ist etwa in einer Palette umgefallen und zerbrochen. Von Paprika über Joghurt oder Schokolade bis hin zu Fleisch rettet die junge Mutter alles.„Dinge eben, die man im Supermarkt findet“, sagt die 39-Jährige, die vor fünf Jahren aus Berlin nach Hennigsdorf gezogen ist.

Vor drei Jahren kam sie über ihre Mutter Monika Witte, die in Berlin schon seit etwa sechs Jahren Lebensmittel rettet, auf die Idee, sich zu engagieren. „Ich hatte erst Zeit, mich damit zu beschäftigen, als ich schwanger zu Hause war.“ In Elternzeit machte sie die ersten Lebensmittel-Abholungen im Namen des Vereins foodsharing. Die Organisation ist europaweit aufgestellt, im südlichen Oberhavel gibt es bislang rund 70 Mitstreiterinnen und Mitstreiter.

Einige Ehrenamtler holen jeden Tag Lebensmittel ab

Mittlerweile ist Tina Witte-Debeljevic zur Botschafterin im Landkreis aufgestiegen. Sie hält Kontakt zu Spender-Betrieben und wirbt um neue, organisiert die Abholungen und reagiert auf alles andere spontan. „Wenn im Supermarkt etwa die Kühlung ausgefallen ist, müssen mal eben schnell 300 Pizzen abgeholt werden.“ Dennoch holt Tina Witte-Debeljevic auch selbst Lebensmittel ab, im Monat noch bis zu zwölf Mal. „Es gibt aber Leute bei uns, die jeden Tag drei- bis viermal etwas abholen“, so die Ehrenamtlerin, die als Sozialarbeiterin in der JVA arbeitet. Das Schöne am Ehrenamt sei, dass sich jeder so einbringen könne, wie er es schaffe – und sich die Betriebe und Zeiten aussuchen könne, die eben passen.

Rund 16 Kooperationspartner hat der Verein foodsharing in Oberhavel, unter anderem die Hennigsdorfer Subway-Filiale oder einen großen Supermarkt in Hohen Neuendorf. „In Hohen Neuendorf retten wir auch Essen aus einer Schule, das sonst weggeworfen werden würde“, erklärt die Hennigsdorferin.

Sie wollen der Tafel keine Konkurrenz machen

Auch Bauern im Landkreis Oberhavel geben schon mal säckeweise Kartoffeln ab, bevor diese keimen. Auch vom Streetfoodfestival in Oranienburg und Hennigsdorf haben die Ehrenamtlichen Lebensmittel gerettet. Und wenn abgeholt wird, dann meist palettenweise. Dennoch würde sich Tina Witte-Debeljevic wünschen, dass gerade auch Bäckereien sich an der Aktion beteiligen. Dennoch: Als sie anfing, gab es noch keine Kooperationspartner in der Region. Mit der Entwicklung ist die 39-Jährige also durchaus zufrieden.

Doch an wen gehen die geretteten Lebensmittel? „Unsere Initiative wendet sich vor allem gegen die Lebensmittelverschwendung“, erklärt Tina Witte-Debeljevic. Es gehe nicht in erster Linie darum, es an Bedürftige zu spenden. „Wir sind aber keine Konkurrenz zur Tafel, sondern kooperieren sogar miteinander“, stellt die Hennigsdorferin klar. Sie will mit ihrem Tun Ressourcen schonen, vom Benzin über das Ackerland bis hin zur menschlichen Arbeit – und natürlich spielt auch der Klimaschutz eine ganz große Rolle. „Man kann es doch kaum aushalten, dass jeden Tag überall palettenweise Lebensmitte weggeschmissen werden.“

Abholkühlschränke in der Kirche und auf dem Conradsberg

Das Essen wird unter anderem über eine Whatsapp-Gruppe verteilt, rund 40 Leute sind dort bereits eingetragen. „Wir haben aber auch in der evangelischen Kirchengemeinde Birkenwerder und im Gemeinschaftszentrum Konradsberg Kühlschränke, wo sich Leute Lebensmittel abholen können“, erklärt die Ehrenamtlerin. Oft geht das Essen auch an Nachbarn oder Familie – das entscheiden die Verteiler selbst. „Es gibt aber auch einige, die mit sozialen Einrichtungen kooperieren“, erklärt Tina Witte-Debeljevic. Zuletzt habe man etwa Naschwerk für den Nachbarschaftstreff in der Nauener Straße vorbeigebracht, auch für den Pur-Treff im Schweitzer-Viertel hat die Organisation schon gespendet.

Seit sie das Ehrenamt macht, kauft die Hennigsdorferin auch selbst anders ein. „Ich will nicht immer das Schönste kaufen, sondern nehme auch mal eine krumme Gurke“, sagt sie. Zudem schmeißt die Mutter zuhause viel weniger weg und nutzt auch Lebensmittel, die früher in die Tonne gewandert wären. Dafür, sagt sie, gibt es 1000 gute Rezepte.

Von Marco Paetzel