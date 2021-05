Eigenheime statt Gärten und Garagen: Mehr als 100 Wohneinheiten auf drei städtischen Flächen geplant

Hennigsdorf

Die Hennigsdorfer Stadtverordneten beschlossen im Jahr 2019 den Masterplan Wohnungsbau, um in der dicht bebauten Stadt für Bauland zu sorgen. Immerhin werden laut Wohnungsbedarfsprognose je nach Szenario bis 2030 zwischen 270 und 800 Wohnungen in der wachsenden Stadt gebraucht. Der Masterplan weist 16 Wohnungsbaupotenzialflächen mit einer Fläche von 28,8 Hektar im Stadtgebiet aus – sie bieten Platz für 1786 Wohneinheiten, davon 1681 in Mehrfamilienhäusern und 105 in Ein- und Zweifamilienhäusern. Drei dieser Flächen sollen nun in den kommenden Jahren entwickelt werden, dafür gaben die Mitglieder des Bauausschusses am Donnerstag Grünes Licht.

Demnach könnten die Areale Am Hasensprung/Bötzower Weg (38 000 Quadratmeter, etwa 52 Wohneinheiten), Amselweg/Trappenallee (22400 Quadratmeter, etwa 23 Wohneinheiten) und das Areal Kiefernstraße/Feldstraße (8000 Quadratmeter, etwa 30 Wohneinheiten) mit Einfamilien- Doppel- oder Reihenhäusern bebaut werden. Die Verwaltung will dabei noch in diesem Jahr mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für die Fläche Am Hasensprung/Bötzower Weg beginnen – die Flächen werden nach Kriterien wie Lage, Eigentumsverhältnissen und Anzahl der zu errichtenden Wohneinheiten bewertet und in einem Ranking geordnet. Mit der Einleitung des B-Plan-Verfahrens für die Fläche Amselweg/Trappenallee indes sei nicht vor dem Jahr 2023 zu rechnen. Beim Gebiet an der Kiefernstraße dagegen müssten – im Gegensatz zu den anderen beiden Arealen – zumindest in den Randbereichen auch Privatgrundstücke in die Planung mit einbezogen werden.

Es gibt Protest der Grundstücksnutzer

Doch die Pläne der Verwaltung dürften auf heftigen Protest bei den bisherigen Nutzern der Grundstücke stoßen. Auf den Flächen Am Hasensprung und Amselweg befinden sich Erholungsgärten – und an der Kiefernstraße stehen noch 60 Garagen. Da ist Ärger mit den bisherigen Pächtern und Nutzern quasi vorprogrammiert. Schon im Bauausschuss diskutierte der Vorsitzende Michael Wobst minutenlang mit Einwohnern im Saal der Stadtverordneten, die eine vermeintlich fehlende Bürgerbeteiligung beklagen und unbedingt zu Wort kommen wollten, es aber im Ausschuss laut Geschäftsordnung gar nicht dürfen. Wobst verwies auf die kommende Stadtverordnetenversammlung, in der die Bürger in der Einwohnerfragestunde ein Rederecht haben, zudem könnten sie ja auf die Fraktionen zugehen. Schon jetzt steht damit fest, dass diese Sitzung der Stadtverordneten am 15. Juni hitzig werden dürfte.

„Es sind viele Nutzer der Gärten am Hasensprung/Bötzower Weg an mich herangetreten. Ist denn mit den Nutzern und Pächtern schon Kontakt aufgenommen worden?”, wollte Oliver Schönrock (Unabhängige) wissen. „Bevor der Vorschlag von den Stadtverordneten nicht bestätigt wird, sprechen wir auch nicht mit Dritten”, antwortete Daniel Stenger, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung. Ein B-Plan brauche eineinhalb bis zwei Jahre. „Die Gärten könnten also noch bis zur Saison 2023 genutzt werden.” AfD-Mann Gunnar Berndt wollte wissen, wie man die betroffenen Bürger ins Boot holen wolle. Wenn der Aufstellungsbeschluss gefasst sei und die frühzeitige Bürgerbeteiligung laufe, seien die Bürger im Verfahren dabei. Die Verwaltung werde zu gegebener Zeit das Gespräch suchen und die Verträge für die Flächen irgendwann auch kündigen müssen, stellte Daniel Stenger klar. „Wenn Sie eine Entscheidung für eine der Flächen treffen, werden die dort bestehenden Nutzungen in zwei Jahren nicht mehr bestehen können. So ehrlich muss man an dieser Stelle sein. Wenn ich aber Wohnungsbau machen möchte, dann gibt es auch Betroffene“, erklärte der Fachbereichsleiter.

Der Bedarf an Eigenheimen bis 2030 wäre damit gedeckt

Die Verwaltung verweist darauf, dass die in den Unterlagen dargestellte Bebauung – samt Anzahl der Wohnungen – sich im Verlauf der erforderlichen Bebauungsplanverfahren noch ändern könne. Werden alle drei Flächen bebaut, könnten etwa 105 Wohneinheiten geschaffen werden. Zusammen mit den in der Wohnungsbedarfsprognose bis 2030 angenommenen aktivierbaren Baulücken von etwa 180 Wohneinheiten könne so der in der konservativen „Trendvariante“ – also ohne großen Zuzug aus Berlin – ermittelte Bedarf von 265 Wohneinheiten im Segment der Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser gedeckt werden.

Von Marco Paetzel