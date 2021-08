Ein Grundstein für den Filmstandort Hennigsdorf: Verleih-Firma Mobilespace baut neue Niederlassung

Hennigsdorf

„Notruf Hafenkante“, „Polizeiruf 110“, „Der Bergdoktor“ „Tatort“ oder die Netflix-Serie „You“ – das sind nur einige der Serien, für die das Team von „Mobilespace“ die Ausrüstung stellt. Die rund 180 Transporter, Lkw und Anhänger, die das mittelständische Unternehmen in Berlin, Neuss und Hamburg vermietet, sind an Filmsets gefragt, weil sie viele Funktionen erfüllen – von der Maske für die Darsteller über die Vorbereitung der Kostüme und Rückzugsmöglichkeiten für das Team bis zur Stromversorgung und den Toiletten am Set.

Gestern gab es die Grundsteinlegung für die neue Niederlassung des Unternehmens, das aus Berlin nach Hennigsdorf zieht. Hier entsteht seit Juli eine 1230 Quadratmeter große Leichtbau-Halle. Dazu kommt ein 536 Quadratmeter großer Büro- und Sozialbereich als Massivbau. Rund 3,5 Millionen kostet das Projekt. Am neuen Standort sollen die Fahrzeuge gewartet, gereinigt und repariert werden. Eine große Fotovoltaikanlage mit integriertem Stromspeicher und einer Schnellladestation für Elektrofahrzeuge machen die Stromerzeugung für den Eigenverbrauch nahezu CO2 –neutral.

Auch moderne Studios sollen entstehen

Wenn alles gut geht, soll der Bau im April 2022 fertig sein, 14 Mitarbeiter sollen vorerst am Standort arbeiten. Elektriker, Servicetechniker und Fahrer werden aber gesucht. „Wir wollen hier auch einen Standort aufbauen, der weiteren Unternehmen der Filmbranche die Möglichkeit bietet, sich auf den noch nicht bebauten Flächen niederzulassen“, erklärt Moritz Kromer, Inhaber und Geschäftsführer von mobilespace, das vor 20 Jahren gegründet wurde. Kromer will die rund 150000 Quadratmeter große Fläche an der Shell-Tankstelle, die einst Bombardier (heute Alstom) gehörte, Stück für Stück entwickeln. Rund zehn bis zwölf Millionen Euro könnten in den kommenden Jahren in den Ausbau eines überregional erfolgreichen Standortes zur Produktion von Filmen fließen.

Das geplante Areal. Quelle: Mobilespace

Der nächste Schritt wären Produktionsbüros für etwa vier Filmteams – gegebenenfalls zunächst als Containerlösung – und im Anschluss der Bau von Filmstudios . Bis 2026 könnte dies alles laut Moritz Kromer am Hennigsdorfer Standort umgesetzt sein. Der Bedarf an Studios steige, es gebe immer mehr Produktionen in der Region. „In Babelsberg ist aber alles ausgebucht“, sagt Kromer. Zudem würden die Studios immer komplexer – unter anderem mit LED-Leinwänden, die etwa Außendrehs überflüssig machen. So kann eine Stadtkulisse einfach auf der Leinwand angezeigt werden. „Das vereinfacht die Dreharbeiten sehr“, erklärt Moritz Kromer, der den Filmteams solche Möglichkeiten in Hennigsdorf bieten will. Konkret geplant seien am Standort an der „Shellwiese“ zwei kleine Studios – eine 900 und eine 1200 Quadratmeter große Halle, die den Filmteams kostengünstige Drehs ermöglichen sollen.

Ein Verleiher wird noch gesucht

Der letzte Baustein für das „Filmcluster Hennigsdorf“ ist es dann, einen Verleiher für Kamera und Lichttechnik zu finden, bis 2026 eine Betriebsstätte zu bauen und langfristig zu vermieten. Dafür sucht Moritz Kromer aktuell einen Kamera-, Licht- oder Studiovermieter, der Interesse an einer Kooperation hat. Dort soll die gesamte Filmtechnik, von Kameras über Licht bis hin zur Bühnentechnik, gelagert, gewartet und für die Vermietung bereitgestellt werden. Dafür soll es auf dem Areal an der „Shellwiese“ eine 1200 Quadratmeter große Halle mit einem 800 Quadratmeter großen Lager für die Kamera und Lichttechnik geben, außerdem ist ein rund 400 Quadratmeter großes Gebäude mit Büro-, Sozial und Prüfräumen geplant. 2000 Quadratmeter Stellflächen für Technik-Lkw kommen dazu.

Von Marco Paetzel