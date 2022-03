Hennigsdorf

Wenn Timm Zeiss etwas tippen will, dann dauert es schonmal, bis die Buchstaben auf dem Monitor erscheinen. Bei Videokonferenzen ruckelt das Internetradio – und selbst Telefonate brechen gelegentlich zusammen. „So wird Homeoffice zur Qual“, sagt der 45-jährige Hennigsdorfer. Er ist Wirtschaftsjurist in einer Berliner Kanzlei, betreibt nebenbei noch eine Unternehmensberatung und arbeitet in diesen Tagen oft von zuhause aus via Fernzugriff-Software.

Das Problem: Timm Zeiss wohnt quasi im Nirgendwo. Einen halben Kilometer schlängelt sich die Straße Zum alten Forsthaus durch den Wald, bis das Haus der Familie Zeiss erreicht ist. 2009 hat Timm Zeiss das 1800 Quadratmeter große Grundstück Zum Alten Forsthaus 1 gekauft und zunächst vermietet, seit zwei Jahren wohnt er mit seiner Familie nun auch dort. Per Kupferkabel über Masten ist das Haus auch ans Internet angeschlossen, etwa sechs Mbit im Downstream hat Timm Zeiss aktuell. Diese Bandbreite müssen sich aber fünf Personen teilen.

Wenn mehrere Menschen das Internet nutzen, geht die Leistung in die Knie

Neben Timm Zeiss, seiner Frau und seinen beiden Kindern gibt es noch einen Mieter in dem Haus. Und wenn dann ein oder zwei Personen parallel Videos streamen, geht die Geschwindigkeit in den Keller. „Ich kann aber meinem Mieter oder meiner Familie nicht verbieten, das Internet zu benutzen“, sagt Timm Zeiss. Zudem würden die Anforderungen an das Datennetz in Zukunft ja auch noch höher. Der Neu-Hennigsdorfer montierte gar LTE/5G-Antennen auf dem Dach, damit mehr Daten fließen können. „Aber die Bäume im Wald dämpfen das Signal zu stark“, sagt der Familienvater.

Vor etwa zwei Jahren habe ihm die Telekom mitgeteilt, dass im Jahr 2021 oder 2022 der Bereich auf Grundlage eines Förderprogramms mit Glasfaser versorgt würde. Arbeiten haben kürzlich auch stattgefunden, allerdings nur bis zu den Häusern am Wald, unter anderem der Trappenallee. „Die netten Bauarbeiter teilten mir mit, dass alle Häuser, nur meines im Wald nicht, bedacht seien.“ Dann kam die böse Überraschung: Die Telekom erklärte auf Anfrage per E-Mail, dass man bereit sei, das Haus im Wald im Rahmen des Programmes „Mehr Breitband für MICH“ für Hausbesitzer und Gewerbetreibende ans Glasernetz anzuschließen. Der Haken daran: Timm Zeiss müsse nach erster grober Schätzung eine Zuzahlung von knapp 180 000 Euro leisten. „Da bin ich fast vom Stuhl gekippt, weil es völlig absurd ist. Es geht doch nur darum, ein Kabel hierher zu legen“, so Timm Zeiss.

Timm Zeiss fühlt sich von der Telekom vergessen

Er habe der Telekom daraufhin sogar angeboten, den Ausbau der Glasfaserleitung mit einer angeheuerten Firma selbst zu übernehmen. „Das Kabel kostet rund 1000 bis 1500 Euro, und der Mast steht schon da“, sagt der 45-Jährige. Lediglich rund 550 Meter müssten überirdisch verlegt werden. Mittlerweile hat sich Timm Zeiss die Finger bei der Telekom wundtelefoniert, doch eine Lösung gibt es nicht. „Man kriegt niemanden ans Telefon, der einem helfen kann.“ Offenbar habe man ihn aus wirtschaftlichen Gründen ,vergessen’, weil sich 550 Meter Kabelweg für einen Anschluss nicht lohnten.

Timm Zeiss wohnt mit seiner Familie im Wald. Quelle: Enrico Kugler

Telekom-Sprecher Georg von Wagner hat auf MAZ-Anfrage keine guten Nachrichten für Familie Zeiss. „Ein wirtschaftlicher Festnetzausbau mit höheren Internet-Bandbreite ist an der vom Kunden gewünschten Adresse für die Telekom nicht möglich.“ Der Sprecher nennt unter anderem noch die Möglichkeit der 4G/5G-Mobilfunkversorgung, die Timm Zeiss aber bereits getestet hat. „Letztlich verbleibt dem Kunden die Möglichkeit, bei der Bundesnetzagentur eine Telekommunikationsgrundversorgung in Anspruch zu nehmen. Die Bundesnetzagentur wird dann gegebenenfalls ein Telekommunikationsunternehmen (TKU) verpflichten, dem Kunden die Grundversorgung zu gewähren. Das TKU kann dies auch kabellos tun. Eine Versorgung über Glasfaser bis in die Wohnung dürfte an den meisten unterversorgten Standorten keine kosteneffiziente Maßnahme zur Herstellung der Grundversorgung sein“, erklärt der Sprecher weiter.

Einen Rechtsanspruch sehen weder Telekom noch Landkreis

Einen Rechtsanspruch auf Glasfaser gebe es nicht. „Ebenfalls hat die Bundesregierung noch keine Mindestbandbreite für Internet festgelegt“, erklärt Georg von Wagner. Er verweist auch darauf, sich in dieser Frage an den Landkreis zu wenden.

Bislang gibt es Internet per Kupferkabel. Quelle: Enrico Kugler

Doch auch von der Pressestelle des Landkreises Oberhavel heißt es, es bestehe kein Rechtsanspruch auf eine geförderte Glasfasererschließung. „Die Bundesförderrichtlinie zielt zwar auf eine flächendeckende Versorgung mit breitbandiger Infrastruktur in den sogenannten ,weißen Flecken’ ab, dennoch gibt es auch hier Ausnahmen“, erklärt Ivonne Pelz, Sprecherin der Kreisverwaltung, auf MAZ-Anfrage. „Für Einzellagen, die in entfernten Gebieten liegen und für die erschwerte Bedingungen gelten, wurde die Erschließung vom Fördermittelgeber ausgeschlossen. Dies trifft hier zu“, erklärt sie weiter. Bereits anhand des Angebotes der Telekom in Höhe von 180 000 Euro sei ablesbar, welcher enorme technische Aufwand betrieben werden müsste, um die Einzellage mit Glasfaserinfrastruktur zu versorgen. „Es ist auch Aufgabe des Gesetzgebers, auf einen verhältnismäßigen Einsatz von Steuergeldern zu achten.“

Einen Hoffnungsschimmer hat Timm Zeiss noch

Timm Zeiss erwägt nun, sich an die Bundesnetzagentur zu wenden – denn er habe einen Rechtsanspruch auf die Versorgung mit einer schnellen Leitung. „Aber das ist ein sehr langwieriges Verfahren, und ich will das eigentlich im Konsens lösen“, erklärt er. Möglicherweise werde sich dieser Weg aber nun nicht mehr ausschließen lassen, wenn der Landkreis seine Adresse nicht noch in die Förderung einbeziehe. In diesem Falle werde er ein Verfahren gemäß dem Paragraphen 161 im Telekommunikationsgesetzt (Verpflichtungen zur Versorgung mit Telekommunikationsdiensten) einleiten müssen. „Sonst würde hier bis zu meinem Lebensende wohl nichts mehr passieren“, sagt der Familienvater. Ein Fünkchen Hoffnung hat er aber noch. Bei der Telekom hat Timm Zeiss für 100 Euro nochmals eine genauere Kostenschätzung in Sachen Glasfaseranschluss für sein Grundstück beantragt. 2000 Euro an Kosten würde er sich ja dafür noch gefallen lassen. „Ich habe ja gesehen, wie schnell die Arbeiter die Leitungen verlegt haben.“

Von Marco Paetzel