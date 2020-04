Hennigsdorf

Eine bislang unbekannte Person hatte in der Nacht zum Freitag in einen Bungalow in der Hennigsdorfer Hafenstraße einzubrechen versucht. Offenbar mit einem Hammer hatte der Täter die Sicherheitsglasscheibe der Gartenlaube eingeschlagen und die Scheibe anschließend komplett entfernt.

Dabei verletzte sich der Einbrecher offenbar, denn bei der Untersuchung des Tatorts stellte die Polizei Blutspuren an der zerstörten Scheibe fest. Entwendet wurde aus dem Bungalow nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

