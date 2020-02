Hennigsdorf

Zwei Einbrecher wurden durch eine Anwohnerin in der Forststraße in Hennigsdorf dabei beobachtet, wie sie mittels „Räberleiter“ versuchten, in eine im ersten Obergeschoss liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzusteigen. Bei ihrem Vorhaben wurden die dunkel gekleideten Täter allerdings gestört und flüchteten in der Folge vom Tatort. Bei dem Versuch in die Wohnung einzubrechen wurde eine Fensterscheibe leicht beschädigt. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 200 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline