Einbruch in Stolpe-Süd: Eigentümerin erwischt Täter

Stolpe-Süd

Als die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in der Straße der Einheit in Stolpe-Süd am Montag (13. September) gegen 12 Uhr nach Hause kam, bemerkte sie zwei bislang Unbekannte im Inneren des Hauses. Diese hatten sich zuvor Zutritt verschafft und die Wohnräume betreten.

Einbrecher flüchten

Beim Erblicken der Eigentümerin flüchteten die Unbekannten in Richtung Fasanenweg. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Täter nicht mehr ergreifen. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren, wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZonline