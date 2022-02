Stolpe-Süd

In der Zeit von 18 bis 19.25 Uhr drangen bislang Unbekannte am Dienstag (22. Februar) gewaltsam über ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Kuckucksruf ein. „Die Einbrecher durchsuchten alle Räume und stahlen unter anderem Schmuck“, erklärte Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Ein Kriminaltechniker konnte vor Ort unter anderem DNA-Spuren sichern. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, die Kriminalpolizei ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

Von MAZonline