Einbruch in Stolpe-Süd: Schmuck und elektrische Geräte gestohlen

Hennigsdorf

Über die Terrassentür gelangten bislang Unbekannte am Dienstag (30. November) in der Zeit von 15.10 bis 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus im Kuckucksweg in Stolpe-Süd.

„Sie durchsuchten die Räume im Inneren des Hauses und entwendeten Schmuck sowie elektronische Geräte“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe. Ein Kriminaltechniker sicherte verschiedene Spuren am Tatort. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf rund 6500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline