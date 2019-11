Hennigsdorf

Einbruch am Samstag gegen 16.45 Uhr in die Albert-Schweitzer-Schule in Hennigsdorf: Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Schule und richteten einen Schaden von mehreren tausend Euro an. Durch Zeugen konnte eine Gruppe Jugendlicher beschrieben werden, nach welcher gefahndet wurde. Kriminaltechniker haben den Tatort untersucht und konnten mehrere Spuren sichern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline