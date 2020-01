Hennigsdorf

Einbruch in das Hennigsdorfer Blutspendezentrum: In der Nacht zu Freitag (24. Januar) drangen bisher unbekannte Personen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude am Postplatz ein. Sie durchwühlten alle Räume, sämtliche Schränke wurden geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts. Ob es die Einbrecher auf mögliches Bargeld abgesehen hatten, ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline