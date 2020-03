Eindämmungsverordnung: Polizei muss in Hennigsdorf durchgreifen

Hennigsdorf

Die Eindämmungsverordnung und ihre Regelungen scheinen noch immer nicht bei allen angekommen zu sein – zumindest legt dies ein Blick auf die Polizeieinsätze von Mittwoch (24. März) nahe. Gleich drei Einsätze hatten die Beamten in Hennigsdorf zu verzeichnen.

Gegen 14 Uhr wurde die Polizei zum ersten Mal in eine Wohnung in der Marwitzer Straße gerufen. Dort hielten sich zu den gemeldeten Bewohnern noch vier haushaltsfremde Besucher auf. „Die Gäste bekamen einen Platzverweis ausgesprochen, außerdem wurde eine Meldung an das Gesundheitsamt gefertigt“, erklärte Stefan Rannefeld, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, die Maßnahmen.

Um 20.40 Uhr ging es für die Beamten zum zweiten Mal in eine Wohnung in der Marwitzer Straße. In diesem Fall wurden zwei Besucher in der Wohnung festgestellt, die dort offensichtlich nichts zu suchen hatten. Auch hier gab es Platzverweise und eine Meldung ans Gesundheitsamt.

Mehrere Sachverhalte an das Ordnungsamt übergeben

Gegen 23.50 Uhr musste die Polizei dann an einer Bushaltestelle am Postplatz tätig werden. Dort wurde offensichtlich der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten. Die Folge: Aufnahme der Personalien und ein Platzverweis.

Weiterhin teilte Pressesprecher Stefan Rannefeld mit, dass zudem mehrere Sachverhalte zur Prüfung an die jeweils zuständigen Ordnungsämter übergeben wurden. Dabei ging es unter anderem um eine zur Zeit untersagte Vermietung einer Ferienwohnung, geöffnete Lokalitäten und Gaststätten sowie Kunden, die sich offenbar an Spielautomaten aufhielten.

