Eine Hennigsdorferin erfährt: „Jetzt wird dein schlimmster Alptraum wahr“

Hennigsdorf

„Jetzt wird dein schlimmster Alptraum wahr“ hatte der Mann von Beate Schulz* seiner Frau im November vergangenen Jahres gesagt. „Vorher wusste ich wirklich von nichts“, berichtet die Hennigsdorferin, die anonym bleiben möchte. „Aus unserem liebevollen, treu sorgenden, verantwortungsbewussten und immer ehrlichen und arbeitsamen Ehemann und Vater wurde plötzlich von jetzt auf gleich ein sehr kranker Partner und Papa“, erzählt sie. Am 16. November 2020 erklärte er ihr und dem gemeinsamen 16-jährigen Sohn, dass er sehr stark spielsüchtig sei. Dass dies vor etwa dreieinhalb Jahren begann, er mit seinem Handy immer wieder auf Sportwetten gesetzt hat – manchmal sogar 500 bis 600 Euro am Tag – und dadurch die ganzen Konten der Familie leer geräumt habe, inklusive dem Konto des Sohnes mit rund 4000 Euro. „Für unser Kind tut es mir besonders Leid. Er wollte bald seinen Führerschein machen, dafür hatte er Geld gespart“, bedauert die Mutter.

Bis zu 600 Euro am Tag für Sportwetten

Ihr Mann lieh sich außerdem viel Geld bei Banken, Freunden und Familienmitgliedern. Dadurch entstand ein Schuldenberg von etwa 100 000 Euro. Beate Schulz war geschockt und ist es bis heute. „Ich habe ganz schön zu tun damit“, formuliert sie ihre emotionale Ausnahmesituation noch auf bescheidene Weise. Inzwischen hatten sie und ihr Mann beide Geburtstag, dann kam Weihnachten und der Jahreswechsel. „Es ist alles ausgefallen. Ich habe keine Weihnachtskarten oder Grüße verschickt“, erzählt sie. „Wir sind seit 27 Jahren zusammen, seit 22 Jahren verheiratet, haben uns immer vertraut. Nun ist mir klar geworden, dass mein Mann ein Doppelleben geführt hat.“ Warum sie ihre Geschichte erzählen will? „Weil ich zeigen will, wie schnell sich das ganze Leben ändern kann. Und weil ich auch andere dafür sensibilisieren möchte, immer mal etwas genauer hinzuschauen und öfter nachzufragen, wenn sich das Verhalten des Partners plötzlich ändert.“ Auch ihr Mann und ihr Sohn sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Ein Jahr lang keine Miete gezahlt

Zum Schuldenberg kamen weitere Probleme. „Mein Mann hat privat alle finanziellen Dinge in Haushalt geregelt, war unter anderem verantwortlich für die Mietzahlungen und alle anderen regelmäßigen Überweisungen, wie Versicherungen, Telefon, Handyrechnung, weil er damit einfach ein besseres Händchen hatte, als ich“, erzählt Beate Schulz. „Dadurch kam natürlich auch nie ein Verdacht auf, dass er seit etwa zwölf Monaten keine Miete mehr gezahlt hat und andere Rechnungen nur noch sporadisch getätigt hat. Er betreute unsere Konten und leerte jeden Tag gewissenhaft den Briefkasten, wodurch die ganze Post mit den auflaufenden Rechnungen, der Wohnungspfändung, sogar der Räumungstermin, vom Amtsgericht und andere 'gelben Briefe' natürlich nicht bis zu mir kamen. Diese Schreiben hat er seit ungefähr einem halben Jahr in seinem 'Arbeitsrucksack' mit sich umher getragen. Der Brief mit dem Räumungstermin habe ihn wohl wachgerüttelt, sagte mir mein Mann.“ Den Rausschmiss aus der Wohnung konnte er in letzter Sekunde abwenden, weil er gleich einen Facharzt aufgesucht und sich ein Attest ausstellen lassen hat, das er beim Amtsgericht vorlegte.

Geringer Trost durch Arbeit und Familie

„Heute stehen wir vor einem Ruin, meine Welt ist in tausend Stücke zerbrochen. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Nur meine Arbeit und gelegentliche Besuche von Freunden und Familie lenken mich von meinem großen Kummer ab“, sagt die Hennigsdorferin. Nicht nur die Finanzen bereiten ihr große Sorgen. „Ich habe auch Angst davor, nie mehr richtig Vertrauen zu meinem Mann zu haben.“ Beate Schulz hat bereits durch viele Anrufe versucht, psychologische Hilfe zu bekommen. „Bisher hat aber niemand Zeit für mich“, bedauert sie. Ihr Mann hingegen konnte sofort die Suchtberatung der Caritas in Anspruch nehmen und ist außerdem in ärztlicher Behandlung. Eine Reha ist beantragt. Die Räumung der Wohnung liegt auf Eis. Mittlerweile hat die Familie zwei volle Monatsmieten gezahlt, sowie zusätzlich 200 Euro, um die Schulden zu tilgen. „Offiziell ist das Mietverhältnis aber aufgelöst. Wir sind nur geduldet.“

Hilfe über die Pur und die Caritas

Zumindest was das Finanzielle betrifft, konnte die Schuldnerberatung der Pur Unterstützung leisten. Drei Kollegen sitzen in dem Haus in der Fabrikstraße, um die Menschen in finanziellen Engpässen zu beraten. „Das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle, um der Familie zu helfen“, erklärt Pur-Koordinator Steffen Leber. Die Schuldnerberatung könne dabei helfen, Gläubiger anzuschreiben und das Problem dann hoffentlich zu lösen. Zudem sei es in Planung, dass Privatinsolvenzen statt sechs nur noch drei Jahre dauern solle, erklärt Steffen Leber. Er befürchtet aber, dass gerade die weiterhin grassierende Corona-Pandemie dazu beitragen könnte, dass sich noch mehr Menschen als üblich verschulden werden – oder es schon getan haben. Erst würde noch der Dispokredit ausgereizt, dann vielleicht die Freunde angepumpt. „Und dann steht man bei der Bank und weiß nicht mehr weiter“, so Steffen Leber.

Von Wiebke Wollek und Marco Paetzel