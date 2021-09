Eine Wirtschaft für alle Menschen: Nathanael Uhlig (ÖDP) will in den Bundestag einziehen

Hennigsdorf

Sonderlich sichtbar war Nathanael Uhlig in diesem Wahlkampf bislang nicht. Einer der wenigen Termine für ihn wird das MAZ-Wahlforum am kommenden Montag, 13. September, in der Beat-Fabrik Marwitz sein. Und dennoch kommt man in diesen Tagen zumindest in Hennigsdorf an Nathanael Uhlig kaum vorbei. Kürzlich hat er bei einer Plakatierungsaktion die große Laterne auf dem Postplatz mit seinem Konferfei ausgestattet, fünf Plakate hat er übereinandergehängt. „Das Zentrum ist jetzt komplett orange, das kann keiner übersehen. Und das ist gut, denn viele Leute kennen die ÖDP ja gar nicht“, sagt der 26-Jährige.

Und das, obwohl die Ökologisch-Demokratische Partei schon 1982 gegründet wurde. Insgesamt hat Uhlig für diesen Wahlkampf nur rund 500 Plakate zur Verfügung, die er mit einer Handvoll Helfern in den vergangenen Wochen in seinem Wahlkreis aufgehängt hat. Viel ist das nicht, das weiß der Kandidat. „Wir nehmen aber keine Unternehmens- und Konzernspenden an, da sind wir bei unseren finanziellen Mitteln stärker beschränkt als andere Parteien.“

In Brandenburg ist die Partei kaum bekannt

Seit Oktober 2020 ist Nathanael Uhlig Mitglied der ÖDP. Kennengelernt hat er die Partei bei der vergangenen Bundestagswahl 2017. Er recherchierte das Wahlprogramm der Kleinstpartei, die dann auch seine Stimme bekam. „Warum sollte man immer die großen Parteien wählen? Mein Bauchgefühl hat bei der ÖDP gestimmt.“ Nathanael Uhlig macht sich keine großen Illusionen, dass seine Kandidatur für den Bundestag erfolgreich sein könnte. Er will aber dabei helfen, seine Partei in der Region bekannter zu machen. „Die ÖDP ist in Bayern stark vertreten, da sitzen auch Vertreter in den kommunalen Parlamenten“, so Uhlig. In Brandenburg dagegen gebe es nur etwa 100 Mitglieder. Fünf Leute aus dem Wahlkreis seien dann auch nur bei der Aufstellungsveranstaltung gewesen, sie fand im Netz statt.

Wichtig ist dem Kandidaten, dass die Politik sich möglichst freimachen solle von der Wirtschaft, Parteispenden und Nebeneinkünfte von Politikern seien da für ihn tabu. Ein anderer großer Punkt ist für den Hennigsdorfer der Schutz der Umwelt. „Wir müssen nachhaltiger mit den Ressourcen unserer Welt umgehen, gerade wenn es um Fragen wie Lebensmittel oder auch Umweltverschmutzung geht“, erklärt Nathanel Uhlig, der als Softwareentwickler bei InMediasP im Hennigsdorfer Blauen Wunder arbeitet. Das beginne bei der achtlos hingeworfenen Kippe an der Bushaltestelle, gehe über die Massentierhaltung und ende bei der gnadenlosen Überfischung der Weltmeere. Und warum dann kein Engagement bei den Grünen? „Da gibt es schon Überschneidungen. Aber die Grünen gehen eher über neue Technologien für den Schutz der Umwelt.“

Die Wirtschaft soll nicht pausenlos wachsen

Uhlig dagegen will auch entschleunigen, er will weg vom kontinuierlichen Wachstum der Wirtschaft. „Wenn man nur dem Profit hinterherrennt, kann das auf Dauer nicht funktionieren. Dann platzt der Ballon irgendwann“, sagt der Hennigsdorfer. Es brauche eine Wirtschaft, die sich vollends dem Gedanken des Gemeinwohls verpflichte. Ein „schneller, höher, weiter“ solle es mit der ÖDP nicht mehr geben, erklärt der Direktkandidat. Er tritt deshalb auch dafür ein, dass Produkte möglichst langlebig sein sollten. Dinge wie geplante Obsoleszenz, bei der Hersteller dafür sorgen, dass ihre Produkte früh den Geist aufgeben, dürfe es künftig nicht mehr geben. „Man muss die Dinge, die man hat, lange nutzen können– und sie auch mal reparieren, wenn sie kaputt gehen“, sagt Nathanael Uhlig.

Er selbst etwa nutzt ein Smartphone von 2014. In Zeiten, in denen viele Leute ihr Telefon nach zwei Jahren einmotten, ist das durchaus nicht gewöhnlich. Auch seine Hosen seien mitunter zehn Jahre alt und oft geflickt. Auch Transparenz sei ihm wichtig: Verbraucher müssten die Herstellungsketten verfolgen können. „Wir können nicht aufgrund von Sklavenarbeit unseren Luxus leben“, mahnt der Hennigsdorfer.

Zum Klimawandel hat er sich noch nicht positioniert

Ein großer Unterschied zu den Grünen ist bei Nathanael Uhlig die Tatsache, dass er dem Klimawandel – zumindest derzeit – nicht eine derart große Bedeutung beimisst. Es gebe viele Studien, die sich mitunter widersprechen würden. „Ich frage mich, ob die Situation wirklich so drastisch ist, dass man das CO so rabiat reduzieren muss“, sagt der junge Mann. Er tue sich schwer damit, sich in dieser Frage eindeutig zu positionieren. Wenn Nathanael Uhlig in den Bundestag gewählt werden sollte, dann werde er genügend Zeit finden, sich tiefergehend mit solchen komplexen Themen zu beschäftigen.

Von Marco Paetzel