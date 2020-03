In Velten, Leegebruch, Oranienburg, Hennigsdorf und Fürstenberg musste die Polizei am Dienstagabend tätig werden. In allen Orten hatten sich Jugendliche in Gruppen versammelt und die Ruhe der Anwohner gestört. Die Polizisten belehrten die Jugendlichen auch hinsichtlich des Infektionsschutzes.