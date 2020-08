Einschulung 2020: So läuft es an der Sonnengrundschule in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Die Vorfreude auf den Schulstart ist groß. In der Sonnengrundschule in Hennigsdorf sind die Klassenzimmer schon fertig hergerichtet, auf den Tischen liegt bereits für jeden neuen Erstklässler eine Zeugnismappe bereit. Es wird wie in den vergangenen Jahren auch zwei Klassen geben, die 1a sind die Schmetterlinge, die 1b sind die Fledermäuse. Jeweils 20 Kinder gehen in zusammen in eine Klasse. Damit die Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden können, wird es am Sonnabend zur Einschulung zwei Durchläufe geben. Die Klasse 1a wird um 9 Uhr feierlich begrüßt, die 1b startet um 10.30 Uhr. In der Aula wird es ein kleines Programm geben. Im Rahmen des Projektes „Klasse Musik“ steht an dieser Schule die Gitarre im Vordergrund. Deshalb wird zur Einschulungsfeier auch Gitarrenmusik der neuen Viertklässler zu hören sein.

Auch Großeltern und Geschwister dürfen mit

Schulsekretärin Diana Richter weiß aus Erfahrung: „An einem solchen Tag sind immer alle ganz aufgeregt. Deshalb möchten wir gerne, dass die Einschulung so schön wie möglich für die Kinder und deren Familien wird.“ Umso glücklicher stimmt es sie, dass die Zahl der Angehörigen, die ihr Kind zur Einschulung begleiten dürfen, nicht auf eine bestimmte Zahl beschränkt werden musste. „Bei uns war es schon immer so, dass jeder vier Personen mitbringen durfte.“ Da nun aber jede der zwei Klassen eine eigene Feier hat, gibt es theoretisch, solange die Abstände weiter eingehalten werden können, keine Beschränkung, was die Personenzahl pro Kind betrifft. Die Türen sind in Ein- und Ausgänge aufgeteilt. „Wir haben einfach das Glück, dass wie eine so kleine Schule sind. Es wäre ja auch wirklich total schade, wenn Geschwisterkinder oder Großeltern nicht mitkommen dürften. Viele haben sich so lange auf die Einschulung gefreut“, sagt Diana Richter. Die Grundschule hatte erst 2016 den Betrieb aufgenommen. Deshalb sind die ältesten Schüler mit Beginn dieses Schuljahres in der fünften Klasse. Insgesamt werden dann 203 Kinder die Sonnengrundschule besuchen.

Nach der Feier geht es in den Klassenraum

Nur auf den Verkauf von Kaffee und Kuchen durch den Förderverein wird dieses Jahr verzichtet. „Die Eltern hatten das immer ganz gut angenommen, um Wartezeiten zu überbrücken“, erklärt Diana Richter als Vorsitzende. Denn auf zu viel Andrang soll an diesem Tag verzichtet werden. Mit guter Organisation läuft alles in geordneten Bahnen. Im Anschluss an die Feierstunde dürfen die Kinder zusammen mit ihrer Klassenlehrerin ihren Raum kennen lernen und sich mit vielem vertraut machen, was ab Montag zu ihrem Alltag gehört.

Von Wiebke Wollek