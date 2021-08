Einschulung 2021: So laufen die Feiern in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Die Biber Grundschule in Hennigsdorf verzeichnet 41 Einschüler. Es werden zwei neue Klassen gebildet, genauso wie in der Sonnengrundschule. Hier werden am Samstag 42 Erstklässler eingeschult. Etwas größer werden die Jahrgänge an den Grundschulen Nord (63 Schüler) und „Theodor Fontane“ (65 Schüler). Dort wird es drei neue Klassen geben, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In der Stadt kommen am Samstag insgesamt 211 Kinder zur Schule. Dabei gilt der allgemeine Corona-Schutz mit den regeln aus der aktuellen Umgangsverordnung: Tagesaktueller Test, Maske tragen, Abstand halten und Zutritt beschränken. Die Durchführung der Einschulungen obliegt den einzelnen Schulleitungen.

Von Marcus J. Pfeiffer