Hennigsdorf

Am Mittwoch (28. April) gegen 12.30 Uhr wurde ein 45-jähriger Mann in einem Lebensmittelmarkt am Hennigsdorfer Postplatz dabei erwischt, wie er sich eine Packung Eis im Wert von 2,49 Euro einstecken wollte. Die Personalien des Mannes und eine Strafanzeige wurden aufgenommen. Von einem Verantwortlichen des Supermarktes erhielt der Mann ein Hausverbot.

Von MAZonline