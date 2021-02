Im Sommer lockt die Naturbadestelle Jahr für Jahr zahlreiche Besucher an. Doch auch im Winter ist Nieder Neuendorf auf jeden Fall einen Ausflug wert – erst recht, wenn der Winter die Natur in eine faszinierende Eislandschaft verwandelt hat. Ein Spaziergang am Ufer ist der MAZ-Tipp der Woche.