Elke Rodewald: Viele Menschen sind mit dem Mundschutz überfordert 

Hennigsdorf

„Die Kunden haben sich mittlerweile an die Maske gewöhnt. Es ist schon fast normal geworden“, sagt Elke Rodewald vom Deko-Geschäft Tee & Mehr bei Boys & Girls. Aber es habe eine Weile gedauert, bis so weit war. „Gerade meine älteren Kunden hat die Maske am Anfang sehr irritiert. Wenn die Brille beschlägt und man dann noch den Impf-Nachweis zeigen musste. Das hat viele überfordert.“

Auch die Verkäuferin selbst hat manchmal Probleme mit der Handhabung des Mundschutzes: „Da will ich mir die Maske abziehen und greife nach der Brille – oder umgekehrt.“

Mit den Lockerungen und dem beginnenden Frühling sei die Situation schon besser. „Als die Leute noch so dick eingepackt waren mit Schal und Mütze, da habe ich Bekannte oft nicht erkannt. Nur an der Stimme habe ich gemerkt, mit wem ich da gerade spreche. Wobei auch die Stimme durch die Maske nicht immer gleich zu erkennen ist.“

Von Till Eichenauer