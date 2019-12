Gans mit Pfeilen schwer verletzt – Tierärzte kämpfen um ihr Überleben

Hennigsdorf

Für Entsetzen sorgte am Mittwoch zur Mittagszeit ein Fall von schwerer Tierquälerei im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf. Zur Mittagszeit war dort im Uferbereich des Nieder Neuendorfer Sees eine schwer verletzte Kanadagans aufgefunden worden. Offenbar hatten bislang unbekannte Täter das Tier mit mindestens zwei Pfeilen beschossen, die im Körper der Gans stecken geblieben waren und diese schwer verletzt hatten.

Verletzte Gans offenbar schon vor neun Tagen erstmals gesichtet

Angehörige der Wildtierrettung aus Wensickendorf rückten nach ihrer Alarmierung um 12.53 Uhr umgehend aus, um das Tier zu sichern und erstzuversorgen. Der verletzte Vogel, dem eine zweite Kanadagans nicht von der Seite wich, wurde von Steve Giese zunächst angelockt, so dass er das Tier greifen und einfangen konnte. Kameraden der Feuerwehr sicherten unterdessen den Zugang zum Wasser ab, um eine Flucht des verletzten Tieres zu verhindern. Auch das Ordnungsamt fand sich vor Ort ein, um den Vorfall aufzunehmen, die Kriminalpolizei soll nach MAZ-Informationen nun eingeschaltet werden. Vor Ort anwesend waren ebenfalls Beamte der Polizei, die die Verletzungen des Tieres dokumentierten. Ob es zu einem absichtlichen Beschuss des Tieres gekommen sei oder es sich aber um fehlgeleitete oder abgeprallte Pfeile handelt, werden die Ermittlungen zeigen müssen. Im Zuge der Sicherung des Tieres wurde schließlich bekannt, dass die verletzte Gans bereits am 9. Dezember, also neun Tage zuvor, erstmals von aufmerksamen Bürgern gesichtet und gemeldet worden war. Sie war jedoch nach Eintreffen von Tierfreunden vor Ort nicht mehr auffindbar.

Eine erste Untersuchung des Tieres ergab, dass in diesem zwei Pfeile steckten, die vermutlich operativ entfernt werden müssen. Nach der Sicherung des Tieres wurde dieses daher in die Tierklinik nach Schönfließ gebracht. Die dort getroffene Prognose der Tierärzte stützte die zuvor getroffenen Vermutungen der Tierschützer: Nur mit einer Operation können die Pfeile entfernt werden. Möglicherweise haben diese jedoch die inneren Organe des Tieres schwer verletzt, so dass eine Prognose über die Überlebenschancen des Tieres am frühen Nachmittag kaum zu treffen war.

Tierfreunde sind entsetzt: „Was stimmt nicht mit den Menschen?“

Tierfreunde aus Oberhavel und darüber hinaus sind entsetzt. „Was stimmt mit den Menschen nicht, die Tieren so etwas antun?“, fragten sich die Mitarbeiter der Wildtierrettung. „Wir sind absolut schockiert“, sagte Vereinssprecherin Ruth Schnitzler stellvertretend. Unterstützer und Sympathisanten des Tierschutzvereins äußerten sich ähnlich: „Fassungslos!“, „Ekelhaft“, „Krank“ lauteten noch die harmlosen Kommentare.

Bürger, die in Zusammenhang mit dem verletzten Tier bzw. den Verursachern der Verletzungen sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an jede Polizeidienststelle.

Von Nadine Bieneck