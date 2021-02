Er begeistert alle für den Sport: Marco Fiedler vom SV Stahl Hennigsdorf

Hennigsdorf

Seine eigene Kindheit verbrachte Marco Fiedler wann immer es ging draußen mit Bewegung an der frischen Luft – teils zusammen mit seinen Schwestern, aber auch mit Kumpels beim Fußball spielen auf dem Bolzplatz. Heute bringt er den Spaß am Sport der nächsten Generation näher. Beim SV Stahl Hennigsdorf ist er aktiver Sportler, stellvertretender Leichtathletik-Abteilungsleiter und Trainer für mehrere Gruppen, einerseits Kinder von vier bis neun Jahren, andererseits Erwachsene, die ihre Grundfitness stärken möchten. „Ja, ich finde schon, dass ich einen guten Draht zu den verschiedenen Altersklassen habe“, sagt der 36-Jährige, der 2005 seinen Trainerschein gemacht hat. „Besonders für die Kleinsten ist es wichtig, dass sie jede Woche ein vertrautes Gesicht vor sich haben“, erklärt Fiedler. Die Kinder mit ihrem natürlichen Bewegungsdrang liegen dem Trainer am Herzen. „Die Mäuse gehen nicht so schnell K.O“, erzählt er lachend. Normalerweise trifft er sie jeden Dienstag und Donnerstag. Doch während des zweiten Lockdowns muss der Vereinssport ausfallen. Marco Fiedler hofft, bald wieder starten zu dürfen. „Individualsport ist zwar erlaubt, aber wer regelmäßig im Wald Laufen geht, weiß: Dort ist man bei Weitem nicht allein.“

Das Laufen ist seine liebste Disziplin. Quelle: Enrico Kugler

„Nach dem ersten Lockdown gab es viele Neuzugänge. Als Kitas, Spielplätze und Freizeiteinrichtungen geschlossen waren, wurde offensichtlich, wie wichtig der Anreiz zur Bewegung ist“, hat Fiedler festgestellt. Der gebürtige Hennigsdorfer lebt zusammen mit seiner Freundin und der gemeinsamen zweieinhalb jährigen Tochter. Beruflich ist er als Prozessmanager tätig und koordiniert die Abläufe in Lkw-Werkstätten in ganz Deutschland. Sein Weg zur Leichtathletik nahm einen Umweg über eine andere Sportart. „Mit 14 wurde ich Steuermann im Ruderverein. Zwei Jahre später folgte ich dann meiner jüngeren Schwester zur Leichtathletik. Dort entdeckte Hans Ziehe mein Talent, Inhalte an andere zu vermitteln. Mein sportlicher Fokus lag damals ganz klar beim Laufen.“

Ohne Bewegung an der frischen Luft geht es nicht, findet Sportler Marco Fiedler. Quelle: Enrico Kugler

Nach und nach wurde der Hennigsdorfer dann immer erfolgreicher, absolvierte so ziemlich alle Läufe, die sich im Terminplan unterbringen ließen - und stand am Ende fast immer auf dem Podium. Seit er mit 30 Jahren zu den Senioren zählte, kamen zum Laufen auch andere Disziplinen hinzu, wie Weitsprung und Speerwurf. 2020 wurde Marco Fiedler Norddeutscher Leichtathletik-Meister über eine Laufstrecke von 1 500 Metern. Corona hat im Sportjahr 2020 allerdings in vielen Bereichen so ziemlich die Bremse reingehauen. So mussten viele Läufe des EMB-Cup – Hauptsponsor ist die Energie Mark Brandenburg – ausfallen, sodass letztlich auch keine Wertung vorgenommen werden konnte. Dieses Jahr ist dafür die Zahl der Läufe aufgestockt worden. „Wir hoffen, dass von 15 mindestens sechs Laufveranstaltungen stattfinden können“, sagt Marco Fiedler, der die überaus beliebte Laufserie seit 2008 organisiert. Ganz neu in diesem Jahr dabei ist Dollgow (Stechlin).

Von Wiebke Wollek